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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخطر متحور لـ كورونا .. إلى أي مدى يجب أن نقلق؟

صدى البلد

حذر خبراء بريطانيون من متحور جديد من فيروس كورونا، يسميه البعض “دلتا بلس” قد ينتشر بسهولة أكبر من متحور دلتا العادي.

ونقلت وكالة الأمن الصحي البريطاني هذا المتحور إلى فئة "المتحورات التي تخضع للفحص:، للتأكد من مخاطره المحتملة.

وأشارت في بيان لها نقلته وسائل الإعلام البريطانية إلى أن العلماء لايزالوا  واثقين من قدرة اللقاحات الحالية على توفير المناعة والحماية الجيدة للأشخاص من هذا المتحور.

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وأضافت أنه على الرغم من أن متحور دلتا العادي لا يزال مسؤولا عن معظم حالات الإصابة  بفيروس كورونا في بريطانيا، إلا أن حالات الإصابة بمتحور “دلتا بلس” أو ما يعرف بـ"أي واي 4.2" آخذة في الازدياد، رغم أن سلالة “دلتا” العادية لا تزال مسؤولة عن معظم الإصابات في بريطانيا.

وقالت وكالة الأمن الصحي في بريطانيا:"لقد أصبح هذا المتحور الفرعي شائعا بشكل متزايد في بريطانيا في الأشهر الأخيرة، وهناك بعض الأدلة المبكرة على أن معدل نموه قد يكون مرتفعا في البلاد مقارنة بالمتحور دلتا العادي".

متحور كورونا دلتا بلس بريطانيا دلتا

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