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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ستة أعراض شائعة لحشرة القيء الشتوية نوروفيروس

التقيؤ
التقيؤ

تحذر الهيئات الصحية في المملكة المتحدة من موسم القيء الشتوى ، ويُطلب من الآباء والمعلمين توخي مزيد من الحذر، هذه هي العلامات الأكثر شيوعًا التي يجب البحث عنها ، بما في ذلك القيء والإسهال.

شهد هذا الصيف زيادة في عدد حالات نوروفيروس في دور الحضانة وأماكن رعاية الأطفال الأخرى، يحذر مسؤولو الصحة أولياء الأمور والمعلمين من توخي الحذر قبل العودة إلى المدرسة ودور الحضانة، لكن هل تعرف أعراض نوروفيروس؟ وكيف تعالج علة القيء الشتوي في المنزل؟

حذر مسؤولو الصحة الآباء والمعلمين من اتخاذ تدابير إضافية لمنع تفشي فيروس نوروفيروس على نطاق واسع قبل العودة إلى الفصول الدراسية .

حذر تقرير صادر عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) من حدوث مزيد من الارتفاع في علة مرض الشتاء

شوهدت زيادة في حالات نوروفيروس في يوليو ، مع ارتفاع الحالات بنسبة 43 في المائة عن متوسط ​​الفصول الخمسة السابقة.

كان العديد من هذه الفاشيات في دور الحضانة أو غيرها من أماكن رعاية الأطفال.

 

ما هو نوروفيروس؟


يُطلق على نوروفيروس أيضًا اسم حشرة القيء الشتوية، يمكن أن يسبب القيء والإسهال.

يمكن أن يكون نوروفيروس مزعجًا للغاية ولكنه لا يستمر لفترة طويلة ، وعادة ما يمر في غضون يومين.

 

ما هي الأعراض الستة الشائعة للنوروفيروس؟

 

وفقًا لـ NHS ، هذه هي أعراض نوروفيروس التي يجب الانتباه إليها:

الغثيان 
التقيؤ
إسهال
حرارة عالية
صداع
الأطراف المؤلمة

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ماذا علي أن أفعل إذا كان لدي نوروفيروس؟


نوروفيروس شديد العدوى ويمكن أن ينتشر بسرعة في العائلات ، وكذلك عبر المدارس أو أماكن العمل.

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا بنوروفيروس ، فيجب عليك البقاء في المنزل من الحضانة والمدرسة والعمل حتى تختفي الأعراض ومرور يومين على آخر مرة تقيأت فيها أو أصبت بالإسهال.

لا يجب عليك زيارة أي مستشفيات أو دور رعاية خلال هذا الوقت أيضًا.

 

كيف يمكنني علاج نوروفيروس؟


لعلاج نوروفيروس يوصى بما يلي:

الحصول على الكثير من الراحة
اشربي الكثير من الماء والسوائل
استمري في إرضاع طفلك من الثدي أو الزجاجة. إذا استمر المرض ، أعطه وجبات أصغر في كثير من الأحيان.
أعطِ الأطفال الذين يتناولون حليبًا صناعيًا أو يأكلون رشفات صغيرة من الماء بين الوجبات.
تناولي الطعام عندما تستطيع.
يمكن للبالغين تناول الباراسيتامول - تحققي من النشرة حول المقدار الذي يمكنك إعطاؤه للطفل.
إذا كنت قلقة من إصابة طفلك بالجفاف ، أو لم تختفي الأعراض ، فتحدث إلى الصيدلي.

لتجنب انتشار العدوى ، اتصلي بالصيدلي أو اطلبي من شخص من خارج أسرتك أن يذهب نيابة عنك.

 

كيف تتجنبي الإصابة بالنوروفيروس؟


وقالت الدكتورة ليزلي لاركين ، رئيسة المراقبة في وحدة مسببات الأمراض المعدية المعوية في PHE ، لـ PA: "لقد شهدنا زيادات في حالات نوروفيروس حيث خفت قيود COVID-19 واختلط الأشخاص بشكل أكبر.

"مع عودة الأطفال إلى المدرسة، من المهم أن نتذكر الخطوات البسيطة التي يمكننا اتخاذها جميعًا للحد من انتشار هذا الخطأ المزعج وتقليل فرص تفشي المرض."

لمنع انتشار نوروفيروس ، من المهم الحفاظ على نظافة الأسطح حيث يكون الشخص المصاب قد لمسها ، وأن تستمري في غسل يديك بالماء والصابون.

 
أعطت هيئة الصحة العامة في إنجلترا النصائح التالية للآباء لتجنب الإصابة بفيروس نوروفيروس أو انتشاره:

إذا كانت لديك أعراض نوروفيروس ، ابقي في المنزل حتى 48 ساعة بعد زوال الأعراض.
اغسلي يديك كثيرا بالماء والصابون. معقمات اليدين لا تقضي على نوروفيروس.
نظفي المنطقة جيدًا إذا كان أحدهم مريضًا.
إذا كانت لديك أعراض ، فلا تطبخ أي شيء أو تعدي الطعام والشراب إلا بعد مرور 48 ساعة على زوالها.
اغسلي الملابس والمفروشات عند 60 درجة بمنظف. 

مصدر المعلومات موقع إكسبريس. 

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