توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28_8_2021 على الصعيد مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 28 أغسطس 2021 على الصعيد المهني والصحى والعاطفى تقدمه خبيرة الأبراج ماغي فرح .

الحمل

مهنياً ودراسياً

تسعى وراء الاستقرار وتبحث عن أولوياتك وتبدو ثابتًا في مواقفك ومغامرًا ومتشبثًا بآرائك مهما تعرضت للضغوط والمضايقة

عاطفياً واجتماعياً

اليوم حركة الكواكب تجعل حالتك العاطفية صاخبة وحافلة بالأحداث، وهذا يجعلك فى مزاج دفاعى قد لا يكون ملائمًا مع الحب حاول أن تتواصل مع الشريك بأسلوب أقل عدوانية لتفهمه

صحياً

المعدة هى بيت الداء. غالبية مشاكلك الصحية تأتى بسبب معدتك حاول أن تعيد النظر فى أسلوب حياتك ونظامك الغذائى وتنتبه إلى أنك لا تشرب ما يكفى من الماء

الثور

مهنياً ودراسياً

الحظ إلى جانبك في الأيام المقبلة، حاول أن تستفيد من الوضع قدر المستطاع لتحقيق مكاسب طال انتظارها , لا تتورط في مسائل لا تعنيك

عاطفياً واجتماعياً

الحب وحده سيكون إلى جوارك الفترات القادمة فلا تدع الفرصة لعصبيتك أن تفسد علاقتك العاطفية فربما الضغوط النفسية تسيطر عليك فى باقية حياتك لكن لا تضع لها مساحة أكبر من حجمها فى حياتك

صحياً

لا تمارس جهوداً غير اعتيادية، وعالج الأمراض التي قد تصيبك بأسرع ما يمكن , وقد تمر بتجارب مفيدة وأخرى لا معنى لها ولا جدوى سوى لإثارة غضبك

الجوزاء

مهنياً ودراسياً

ربما تكون مشاعر الكسل المسيطرة عليك هذه الفترة من الأسباب التى ستجعلك تبدو متخاذلاً، وتضيع جهودك التى بذلتها فى الفترة الماضية، تخلص من طاقتك السلبية وحافظ على البقاء فى منصبك

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : هذا هو الوقت المناسب للتواصل اكثر مع الحبيب واخباره بتكرار ممل عن مدى مشاعرك الحقيقية اتجاهه، فلا تخفي شيئاً , المرتبط : تشعر بإهمال من جانب الحبيب وتعتقد أن هذه الأفعال مقصودة، لكن لا تصدر أحكاماً مسبقة و تحدث معه فربما تكون لديه بعض المشكلات التى تمنعه عن مبادلتك نفس الشعور، والاهتمام الذى تطلبه

صحياً

إذا وضعت لنفسك أهدافاً صحية فابدأ بتنفيذها منذ اليوم قبل فوات الأوان , أنت تبحث هذا اليوم عن منفذ لطاقتك، أفضل وسيلة هي الاسترخاء فترة المساء

السرطان

مهنياً ودراسياً

يجب أن تستخدم قوتك بحكمة؛ لا تسمح لنفسك بأن تتعطل أو تتحول بسبب موضوعات صغيرة. لا تسيء استخدام طاقتك وقدرتك على الاحتمال

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : ينبغى عليك تحديد ما تريد، حتى لا تظلم شخصاً لا ناقة له ولا جمل فى مزاجك المتغير والمتقلب في الكثير من الاحيان , المرتبط : تمر بيوم من التناقضات لا تجد لها تفسيراً، وتتأرجح بين المشاعر السارّة والمخاوف المقلقة , غداً اجمل

صحياً

كما أن مظهرك مهم، نفسيتك مهمة كذلك، لذلك قم بالترويح عن نفسك، وممارسة هواية تساعدك على تصفية ذهنك

الأسد

مهنياً ودراسياً

العمل هو حجز الزاوية لكل أنواع النجاح . تكثر لديك اللقاءات مع الاصدقاء والاحباب حاول طلب المساعدة ان احتجتها واستغل هذا اليوم لتنهي الاشياء الضرورية عندك

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب :اليوم افتح الحوارات و ابتسم لتلق نتائج ترضيك الحظوظ مساعدة وأنت ناجح وسعيد , المرتبط : عليك أن تؤمن ولو قليلاً بأهمية الأمور العاطفية في العلاقات بين الشركاء، هذه الأمور تساهم إلى حد كبير في نجاح الارتباطات على المدى البعيد

صحياً

الأكل الصحي سيحافظ على نشاطك وحيويتك والتفكير بشكل منظم، ولا تنسى أن قوة العقل تكمن فى صحة الجسم

العذراء

مهنياً ودراسياً

بعض الأمور فى العمل لا تسير بالطريقة التى خططت لها لكن لا يجب أن تدع هذا يحبطك ويثير جنونك، حاول أن تكون مرنًا واحرص على أن تبدأ العمل مبكرًا ليمكنك تدارك أية أخطاء تحدث سريعًا دون مشاكل كبيرة

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : ابتعد عن المراوغة في الحب وكن واضحا أمام الشريك . لاتحزن على أحد ذهب وتركك وانتبه من الشك الزائد , المرتبط : الحبيب إنسان متفهم لكل ظروفك، ويبدي اهتماماً كبيراً بكل ما يزعجك ليساعدك على التخلص منه. بادره بشيء جميل

صحياً

الاسترخاء والنظام الغذائى السليم هما مفتاح استقرار حالتك النفسية وصحتك الجسدية كذلك، حاول أن تواجه الإجهاد العقلى بأى طريقة لأنه السبب فى شعورك بالخمول والكسل والمتاعب الجسدية

الميزان

مهنياً ودراسياً

تتعدّد الاحتمالات الإيجابية، الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة، ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك، فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : اختيار الهدايا هو فنّ، والهدية تمكنك أن تستحوذ على قلب الشخص الذي تشعر نحوه بالإعجاب، اهديه اليوم حتى لو اغنية , المرتبط : تمتلك قدرة فائقة على الاقناع، ذلك من شأنه أن يساعدك في تحقيق بعض الافكار التي ترغب بفعلها اليوم مع الشريك

صحياً

تناول أنواع السلطة الغنية بالحضراوات مساء مهمة هذه الفترة

العقرب

مهنياً ودراسياً

تلاقي النجاح والأفراح وتبرهن عن قدرات كبيرة وتحقق المرتجى، وقد تتلقى خبراً جيداً وتفرح بأجواء مؤاتية , فحاول استغلال اليوم بكل قوتك، ولا تقل لا لكل اقتراح قد يعرض عليك، لأنه سيكون لصالحك

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : تحرر من العقد والتحفّظات والالتزامات والقيود التي تكبلك وعبر عن نفسك بكل صراحة ولا تكن خجولاً , المرتبط : هناك الكثير أمامك، ربما أنت تحتاج بعض الوقت لتكون مع نفسك وتصارح نفسك ببعض الأمور التي تريد تغييرها والتي تريد أن تتحول في حياتك وأن تجعلك تشعر على السعادة التي ينشدها قلبك.

صحياً

ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة ترهقك . ولكن من المهم ألا تنفعل من اي شيء بسيط يقف في طريقك اليوم

القوس

مهنياً ودراسياً

عليك الاعتماد على نفسك فقط لتتخلص من العقبات، وهذا ما يوفر عليك جهدًا كبيرًا، ويتيح لك فرصة التفكير في المستقبل كما يجب , اذا لم تحاول شيئا جديدا عليك، سوف لن تتطور .

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : الغيرة غير المبرّرة من الشريك تسهم في زيادة التباعد بينكما، وقد تكون لذلك انعكاسات سلبية غير متوقعة على المدى المنظور , المرتبط : لا تفهم ما يقوله شريكك لك بشكل خاطئ، ولا تحاول أن تضفي عليه معاني خاصة ليست موجودة إلا في بالك وخيالك أنت

صحياً

ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم , أنصحك بألا تولي المتاعب والشؤون اليومية أهمية زائدة

الجدي

مهنياً ودراسياً

يسود الاجواء المزيد من الإيجابيات وتختفي الانفعالات ويسد المنطق في العلاقات , تزدهر الأفكار المادية والاقتصادية، وتبدو شغوفاً بجديد يطرح عليك، وتبدو متحمساً جداً لمناقشته والتخطيط لتنفيذه

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : كثرة العتاب لا تنفع، وعليك نسيان الماضي و البدء مجدداً شرط الاستفادة من الماضي. , المرتبط : لا شك في أن هذا اليوم يهبك الحيوية ويزيد من جاذبيتك، إذ تسمح لك الظروف بالتمتع بلحظات سعيدة مع الحبيب

صحياً

لا تنفعل أمام أقل الأمور السطحية، وامنح نفسك المزيد من الراحة , فإذا عرفت كيف تريح نفسك فأنت الرابح الاكبر

الدلو

مهنياً ودراسياً

العمل يسير بشكل متوازن وهذا لأنك تعرف جيدًا ماذا تفعل فأنت من الأشخاص الأذكياء الذين يعرفون جيدًا ما يريدونه وكيف يحصلون عليه بسهولة لذلك حاول أن تركز

عاطفياً واجتماعياً

تعلم المسامحة لتضمن أن تستمر في علاقتك مع حبيبك، فإن الحب قائم على الغُفران والمسامحة، وبالرغم من أية أشياء حدثت في الفترة الأخيرة، يجب ان تحاول القيام بهذا وإلا لأصبح الأمر مؤثرًا على حياتك بشكل كبير في الفترة القادمة.

صحياً

يسيطر الاجهاد والتوتر على حياتك بشكل كامل أحذر عزيزى الدلو قد تتعرض لأزمة صحية مفاجئة بسبب ذلك

الحوت

مهنياً ودراسياً

يجب أن تكون حذراً لتتمكّن من التخلص من ضغط العمل بروية، وهذا يجنبك إلى حد كبير ارتكاب الخطأ , وتجنب خلط اوقات اللهو بأوقات العمل

عاطفياً واجتماعياً

الاعزب : عامل الشريك بما يستحق، ولا سيما إذا كنت مقتنعاً بتمضية حياتك المستقبلية معه , المرتبط : أي كلمة قاسية قد تنفّر الشريك منك. تحاش ذلك وحاول التقرب منه قدر الإمكان

صحياً

عليك أن تتدارك الأمور بسرعة فقد تبدأ بالشعور بالتعب والإرهاق , لابأس بنزهة اليوم ترفيهية , وانت أنت غير عاجز عن القيام بأي شيء للتخلص من كل ما يضر بصحتك