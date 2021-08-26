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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 26 -8 -2021 اكتشف ما يخبئه كل برج

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس  26/8/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي تقدمه خبير الأبراج عبير فؤاد
 

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برج الحمل

بالحديث عن حياتك الشخصية ، من المرجح أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك. قد تعاني الأم بسببها من ضغوط شديدة. يمكنك اليوم الحصول على بعض الأخبار الجيدة من أخيك أو أختك الأصغر
 

برج الثور

 سيكون هناك انسجام في العلاقة مع زوجتك. سوف تحصل على الدعم العاطفي من الحبيب ومن المرجح أن يكون اليوم يومًا مكلفًا من حيث المال. تجنب إنفاق أكثر مما تحتاج دون تفكير.

برج الجوزاء

 

 بالحديث عن صحتك ، قد تواجه بعض المشاكل المتعلقة بعينيك من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك. 

برج السرطان

 

عند الحديث عن أموالك ، يُنصح بتجنب اتخاذ قراراتك المالية دون تفكير و للحفاظ على صحة جيدة ، عليك إجراء بعض التغييرات في روتينك اليومي

برج الاسد

 اليوم. ستكون الأمور طبيعية في حياتك الشخصية و إذا كنت قد تعرضت لأي خسارة مؤخرًا ، فيمكنك الحصول على فرصة جيدة لتعويضها.

برج العذراء

 حاول قضاء وقت كافٍ مع الأطفال. ستكون حالتك المالية على ما يرام. بقدر ما يتعلق الأمر بصحتك ، يمكن أن يفسد ضغط العمل والتعب صحتك اليوم.

برج الميزان

. سيكون من الأفضل أن تتخذ قراراتك المالية بحكمة. إذا كنت تحاول زيادة دخلك ، فأنت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد
 

برج العقرب

 من المحتمل أن يكون اليوم يومًا مختلطًا بالنسبة لك. يمكن أن تتحسن علاقتك مع زوجتك. بالحديث عن صحتك ، تحتاج إلى الحفاظ على مناعتك قوية.

برج القوس


 

. بالحديث عن الحياة الشخصية ، قد يضطر والدك إلى مواجهة مشاكل صحية


برج الجدي


كلما عملت بجد ، ستحصل على نتائج أفضل. من المرجح أن يكون اليوم يومًا مربحًا لرجال الأعمال الصغار.


برج الدلو


 هناك استقرار في الحياة الرومانسية. اليوم سيكون لديك وقت ممتع للغاية مع شريك حياتك. يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة فيما يتعلق بعلاقتك
 

برج الحوت

 

سيكون اليوم يومًا جيدًا لك من حيث المال. اليوم يمكنك كسب أموال جيدة بجهد أقل. 

 

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد

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