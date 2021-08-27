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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 27- 8-2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 27- 8-2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27-8-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا: رغم معاكسة فينوس.. تستطيع -إذا تعاملت بلباقة وحنان- أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة لدى من تحب.
مهنيا وماليا: الشمس وعطارد بمنزل العمل يمدانك بأفكار مبتكرة، فقط اليوم ينصحك الفلك أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك.

 

برج الثور
عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: الشمس والمريخ وعطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح ابتكارية ويجعلك ذلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

 

برج الجوزاء
اجتماعيا ومهنيا: ينصحك الفلك بعدم الفخر بإنجازاتك وعليك أن تعمل اليوم خلف الستار.
صحيا وعاطفيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط عليك أن تعتني بصحتك ولا تتكلم عن حياتك الشخصية

 

برج السرطان
عاطفيا: رغم التشوش.. الشمس والمريخ في منزل العلاقات يمدانك بطاقة عاطفية، واليوم تساعدك نصائح المحبين والمخلصين وترشدك لطريق الصواب.
مهنيا واجتماعيا: القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بلقاءات واجتماعات مفيدة قد تغيّر تفكيرك بصورة كلية وتجد سعادتك اليوم مع الكثيرين

 

برج الأسد
مهنيا: القمر في وضع معاكس ويسبب لك الضغوط.. من المهم أن تحافظ على الهدوء والمرونة إذا أردت أن تتغير الظروف.
عاطفيا واجتماعيا: من غير المناسب اليوم أن تظهر عصبيتك.. حاول أن تتأنى في ردود أفعالك أمام أي استفزاز

 

برج العذراء
عاطفيا وعائليا: اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم ملهم ومقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدك بالقدرة على إبهار من حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل الحظ يجعلك تخطط اليوم لسفر أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا وتلتقط الفرص

 

برج الميزان
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل الطاقة، والوقت مناسب لتوطيد علاقتك بالآخرين.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتستطيع اليوم أن تقوم بالدور المناسب في مختلف المواقف في العمل وفي البيع والشراء أيضا

 

برج العقرب
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك، وعليك أن تنتبه لحقوقك

 

برج القوس
صحيا ومهنيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل العمل يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.
عاطفيا: فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك وقتا مناسبا للانطلاق مع من تحب

 

برج الجدي
اجتماعيا ومهنيا: الشمس وعطارد بمنزل الحظ يدفعانك للتعبير عما بداخلك وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.
عاطفيا: رغم الضغوط، القمر بمنزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد

 

برج الدلو
عاطفيا: اليوم ينصحك الفلك أن تنتبه لكلامك وأن تلاحظ ما يدور من حولك ولا تستسلم للتشتت.
عائليا ومهنيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة، ومن المهم ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك

 

برج الحوت
عاطفيا: رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للتعبير عن مشاعر إيجابية وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.
اجتماعيا ومهنيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وتتبادل المعرفة مع الآخرين بهدوء وتعرف كيف تبرز مواهبك، فقط انتبه لحقوقك

 

 

 

توقعات الأبراج عبير فؤاد خبيرة الابراج برج الحمل برج الثور برج الجوزاء

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