علاج الأنفلونزا في أسرع وقت

تعد الأنفلونزا من أكثر الأمراض التى تنتشر خلال فصل الشتاء بين جميع الأعمار ومن الضرورى جدا علاجها بشكل صحيح حتى تتمكن من العودة ممارسة حياتك بشكل طبيعي.





ووفقا لما ذكره موقع " buoyhealth " يمكن أن تخفف العلاجات التالية من الأعراض.





شرب الكثير من السوائل.

الراحة والنوم.

تجنب الكحوليات والتدخين ، حيث يمكن أن يقلل ذلك من مقاومتك للعدوى.

يمكنك أيضًا تناول الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في علاج الأعراض.

دواء

قد تخفف الأدوية التالية من الأعراض. لن يقصروا مدة الإصابة بالأنفلونزا.





اسيتامينوفين: يقلل من الحمى ويخفف الآلام.

ايبوبروفين أو نابروكسين: لتخفيف الآلام وتقليل الحمى.

فينيليفرين أو السودوإيفيدرين: يزيل انسداد الأنف.

ديكستروميتورفان جوافينيسين: يقلل من السعال والمخاط





الأدوية المضادة للفيروسات المقررة بوصفة طبية، يمكن أن تقصر هذه المدة التي تستغرقها الأنفلونزا ، عادةً من يوم إلى يومين، لا تجعل الأعراض أقل حدة ولا تُعطى عادة للأشخاص الأصحاء، (يمكن أن يكون لها آثار جانبية مثل الغثيان والقيء والإسهال).

يجب عليك أيضًا تناولها خلال الـ 48 ساعة الأولى من بدء الأعراض، تشمل هذه الأدوية أوسيلتاميفير (تاميفلو) وزاناميفير (ريلينزا)

لا تعطي الأسبرين للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، يمكن أن يؤدي إلى الموت (من خلال رد فعل يسمى متلازمة راي)، استشر طبيب الأطفال دائمًا قبل إعطاء أي أدوية للطفل.





ما الذي يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأعراض الإنفلونزا الحادة

سن 65 أو أكبر أو أقل من 5 سنوات

كونها حاملا

مصاب بالربو أو السكري أو أمراض القلب أو السمنة

نقص المناعة (بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والعلاج الكيميائي وزرع الأعضاء)