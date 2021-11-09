استمرار ارتفاع عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا بمختلف دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في عدد الوفيات والإصابات جراء تفشي فيروس كورونا عالميا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



ففي الهند، ذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 10 آلاف و126 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين إلى 34 مليونًا و377 ألفًا و113 مصابًا، وتسجيل 332 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 461 ألفًا و389 حالة.



وفي باكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى مليون و277 ألفا و560 إصابة، كما تم تسجيل 11 وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 28 ألفًا و558 حالة.



وفي كازاخستان، سجلت وزارة الصحة في البلاد 909 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 950 ألفًا و539 حالة، كما تم تسيجل 1991 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 903 آلاف و834 حالة.



وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 18 ألفًا و988 إصابة جديدة و833 وفاة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 73 ألفًا و390 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الإصابات 3 ملايين و107 آلاف و489 إصابة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5286 إصابة جديدة و334 وفاة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 638 ألفا و75 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 25 ألفا و408 حالات حتى الآن.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 54 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 181 ألفًا و936 حالة، كما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2691 حالة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية.

وفي منغوليا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 941 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 368 ألفا و353 حالة، كما تم تسجيل 12 وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 1829 حالة، وذلك وفقًا لوكالة مونتسام نيوز المنغولية.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6904 إصابات جديدة و61 وفاة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و982 ألفا و495 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 19 ألفا و764 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي مليونًا و865 ألفًا و487 متعافيًا.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1715 إصابة جديدة بكورونا؛ ليبلغ الإجمالي 383 ألفًا و407 حالات، بينما تم تسجيل 18 وفاة جديدة ليبلغ الإجمالي 2998 حالة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.

وفي الصين، أوضحت لجنة الصحة الوطنية أنه تم تسجيل 43 إصابة جديدة؛ ليبلغ الإجمالي 97 ألفًا و885 حالة، كما لم يتم تسجيل أية وفيات ليستقر الوفيات عند 4636 شخصًا، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وفي جورجيا، سجلت السلطات الصحية 6021 إصابة جديدة و75 وفاة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 761 ألفًا و67 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 10 آلاف و584 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1121 إصابة و62 وفاة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 322 ألفًا و364 حالة والوفيات إلى 6 آلاف و762 حالة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 9253 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى مليون و828 ألفًا و440 إصابة، كما سجلت 22 وفاة ليبلغ الوفيات 31 ألفًا و173 حالة.

وفي أستراليا، سجلت وزارة الصحة 1292 إصابة جديدة بكورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 182 ألفا و870 حالة، كما تم تسجيل 14 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 1841 وفاة.

وفي بلجيكا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 8 آلاف و418 إصابة جديدة و24 وفاة بكورونا؛ لترتفع الإصابات إلى مليون و438 ألفا و830 حالة، أما إجمالي الوفيات بلغ 26 ألفا و200 حالة.

وفي بوليفيا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 604 إصابات جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي إلى 518 ألفا و870 حالة، فيما تم تسجيل 3 وفيات ليبلغ الإجمالي 18 ألفا و970 حالة.

وفي كمبوديا، سجلت السلطات الصحية 67 إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 119 ألفًا و227 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2840 حالة.

وفي الفلبين، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1409 إصابات جديدة و46 وفاة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 44 ألفا و567 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات

2 مليون و731 ألفا و583 إصابة، وذلك وفقًا لصحيفة (فلبين ستار) الفلبينية.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 4588 إصابة جديدة و123 وفاة بكورونا ما رفع إجمالي الإصابات إلى 914 ألفًا و586 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 31 ألفًا و521 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 2300 إصابة جديدة و27 وفاة بكورونا؛ لتبلغ الإصابات 430 ألفًا و855 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات إلى 6175 حالة.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 ألفًا و832 إصابة جديدة و169 وفاة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و804 آلاف و378 حالة، والوفيات إلى 96 ألفا و727 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 4 ملايين و397 ألفا و600 شخصًا.

وفي كوبا، قال فرانسيسكو دوران المدير الوطني لعلم الأوبئة بوزارة الصحة العامة الكوبية إنه تم تسجيل 471 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا؛ ليبلغ إجمالي الإصابات

956 ألفًا و452 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 8265 حالة، وذلك وفقًا لوكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية.

وفي البرتغال، ذكرت المديرية العامة للصحة أنه تم تسجيل 568 إصابة جديدة و6 وفيات بكورونا، كما أن هناك 360 شخصًا يتلقون العلاج الآن في المستشفيات، بينهم 62 في وحدات العناية المركزة.. وأوضحت صحيفة (ذا برتغال نيوز) البرتغالية أن إجمالي الوفيات بلغ 18 ألفًا و209 أشخاص، بينما بلغ إجمالي الإصابات مليونًا و98 ألفًا و125 حالة.

وفي البوسنة والهرسك، أكدت سلطات الرعاية الصحية تسجيل 367 إصابة جديدة و37 وفاة بكورونا.

وفي كرواتيا، قال فريق الاستجابة الوطني لكورونا إنه تم تسجيل 1242 إصابة جديدة و46 وفاة، فضلًا عن معالجة 1888 مريضًا بالمستشفيات..وذكرت وكالة أنباء (هينا) الكرواتية أن إجمالي الإصابات بلغ 502 ألف و569 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 9546 حالة.

وفي سلوفاكيا، سجلت السلطات الصحية 4958 إصابة جديدة و45 وفاة بكورونا، كما أن هناك 2405 أشخاص يتلقون العلاج حاليا بالمستشفيات، وبلغ إجمالي الإصابات 526 ألفًا و608 حالات، وذلك وفقًا لصحيفة (ذا سلوفيك سبيكتيتور) السلوفاكية.

وفي أوزبكستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 229 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 188 ألفا و398 حالة، والوفيات إلى 1343 حالة.

وفي تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات جديدة وحالة وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفًا و451 حالة والوفيات إلى 848 حالة.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 116 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و924 ألفا و27 حالة والوفيات إلى 89 ألفا و339 حالة.

وفي لاوس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1049 إصابة جديدة و3 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48 ألفا و391 حالة والوفيات إلى 89 حالة.

وفي إستونيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1088 إصابة جديدة و6 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 206 آلاف و972 حالة والوفيات إلى 1623 حالة.

وفي نيجيريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 52 إصابة جديدة وصفر وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 212 ألفًا و765 حالة واستقرت الوفيات عند 2906 حالات، بينما بلغ إجمالي حالات التعافي 204 آلاف و379 شخصًا.

وفي سلوفينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3344 إصابة جديدة؛ ليبغ الإجمالي 360 ألفا و696 حالة والوفيات إلى 4843 حالة.

وفي بولندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 13 ألفا و644 إصابة جديدة و220 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و125 ألفا و179 حالة والوفيات إلى 77 ألفا و980 حالة.

وفي النمسا، سجلت وزارة الصحة 7712 إصابة جديدة و39 وفاة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 899 ألفا و777 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 11 ألفا و554 حالة.

وفي اليابان، أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 204 إصابات جديدة و3 وفيات؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و724 ألفا و884 شخصا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و328 حالة.

وفي بيلاروسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1905 إصابات جديدة و13 وفاة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 617 ألفا و719 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 4773 حالة.

وفي فنلندا، سجلت السلطات الصحية 810 إصابات جديدة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 165 ألفا و302 إصابة، فيما ظلت حصيلة الوفيات في البلاد ثابتة عند 1200 حالة