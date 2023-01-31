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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نوكيا راجعة تاني.. موبايل Nokia بكاميرا 200 ميجابكسل بسعر بسيط

نوكيا راجعة تاني..
نوكيا راجعة تاني.. موبايل Nokia بكاميرا 200 ميجابكسل

هل تنجح محاولة نوكيا للعودة إلى المنافسة بين الشركات العملاقة الأخرى، خاصة مع وجود عمالقة التكنولوجيا مثل آبل وسامسونج وشاومي؟! فتحاول نوكيا حاليا غزو الأسواق بهواتف جديدة، حيث تستعد لإطلاق سلسلة X60 في محاولة منها للعودة إلى نادي الشركات العملاقة. 

وبحسب ما ذكره موقع “جي إس إم آرينا” التقني، تستعد الشركة الفنلندية لإطلاق هاتف نوكيا Nokia X60 Pro 5G كدليل على نجاحها المستقبلي، حيث يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة، ويعمل هاتف نوكيا Nokia X60 Pro 5G، ببطارية 7000 مللي أمبير، وكاميرا خلفية بدقة 200 ميجابكسل.

مواصفات هاتف نوكيا Nokia X60 Pro 5G

ستأتي شاشة هاتف نوكيا Nokia X60 Pro 5G بقياس 6.4 بوصة، من نوع Super AMOLED بجودة عرض +FHD مع كثافة 404 بيكسل وبتردد 144 هرتز.

ومن أبرز مزايا هاتف نوكيا Nokia X60 Pro هي إمكانيات التصوير، حيث يقدم كاميرا خلفية رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، مع كاميرا عريضة ultrawide بدقة 12 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسة 2.2 ، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فتحة عدسة 2.4، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة 2.0 لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو. 

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ويعمل هاتف نوكيا بمعالج قوي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، والذاكرة الداخلية تبدأ من 128 حتى 512 جيجابايت. 

ويعمل هاتف Nokia X60 Pro ببطارية عملاقة بسعة 7000 مللي أمبير ساعة، شحن سريع بقدرة 33 وات، كما أنه سيدعم تقنية الاتصال 5G الجيل الخامس.

وسيتوفر الهاتف بألوان عديدة منها الأزرق والأبيض والأسود، وبالنسبة لموعد إطلاقه لا يوجد حتى الآن تصريح رسمي من الشركة، لكن بحسب التسريبات سيكون في شهر يونيو من عام 2023.

سعر هاتف نوكيا Nokia X60 Pro 5G

بالنسبة للسعر، يبدأ سعر Nokia X60 Pro 5G 2023 من 699 دولارًا أمريكيًا في الولايات المتحدة، و535 جنيها إسترلينيا في إنجلترا، و2570 درهما إماراتيا في الإمارات، و2625 ريالا في السعودية. 

نوكيا Nokia Nokia X60 Pro 5G 200 ميجابكسل بطارية 7000 مللي أمبير اسعار هواتف نوكيا

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