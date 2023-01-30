بسعر رمزي.. موبايلات سامسونج رخيصة وجديدة بمواصفات رائعة

تعد شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية من أفضل الشركات التي تطلق الهواتف الذكية وتنافس بقوة بين شركات التكنولوجيا العملاقة الصينية مثل شاومي وأوبو وريلمي، وليس ضروريا أن يكون الهاتف غالي الثمن ليحتوي على مواصفات قوية، حيث توجد بعض الهواتف التي أطلقتها الشركة في الفترة الأخيرة التي سنوضحها.

هاتف سامسونج Galaxy A23 5G

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A23 5G بمواصفات تتمثل في شاشة 6.6 بوصة بدقة 1080 * 2408 بكسل من نوع PLS LCD, ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

Galaxy A23 5G

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A23 5G بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية نوعSM6375 Snapdragon 695 5G بدقة تصنيع 6 نانومتر. ويقدم الهاتف 4 كاميرات خلفية 50 + 5 + 2 + 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2.

ويتمتع الهاتف ببطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير لكنها لا تدعم الشحن السريع . ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A23 5G من 282 دولار أمريكي إلى 307 دولار أمريكي.

هاتف سامسونج Galaxy A14 5G

يأتي هاتف Galaxy A14، بشاشة من نوع PLS LCD، بقياس 6.6 بوصة، بجودة عرض Full HD +، وبدقة 1080 × 2408 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة 90 هرتز في الثانية.

Galaxy A14 5G

يعمل هاتف سامسونج Galaxy A14، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية نوع Dimensity 700، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت قابلة للزيادة عبر microSD حتى 1 تيرابايت.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A14، كاميرا خلفية ثلاثية، تأتي الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يحتوى هاتف سامسونج Galaxy A14، على بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A14، بواجهة مستخدم One UI 5.0، مع نظام التشغيل Android 13.ويبدأ سعر الهاتف من 209 دولار أمريكي إلى 258 دولار أمريكي.

هاتف سامسونج Galaxy M04

جاء هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بشاشة قياس 6.5 بوصة عالية الدقة من نوع + LCD. و يعمل هاتف سامسونج Samsung Galaxy M04 بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية Helio P35 SoC ، مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت و 128 جيجابايت، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، والتي يمكن زيادتها فعليًا حتى 8 جيجابايت رام.

Galaxy M04

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12، وأوضحت سامسونج أنها ستدعم الهاتف بـ 4 سنوات من التحديثات الأمنية و "ترقيات مرتين لنظام التشغيل" للهاتف.

ويقدم هاتف سامسونجGalaxy M04 ، عدد 3 كاميرات، تشتمل كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 5 ميجابكسل، و كاميرا مزدوجة في الخلف تشتمل على كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف سامسونج على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن بقوة 15 وات.

ويبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy M04 في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم 8500 روبية هندية أي ما يعادل 2800 جنيه مصري.