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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة سارة.. أحدث موبايل Note بـ3000 جنيه فقط

مفاجأة سارة..أحدث
مفاجأة سارة..أحدث موبايل Note بـ 3000 جنيه فقط

في الأسبوع الماضي ، كشفت شركة إنفينيكس Infinix  الرائدة عن الهاتف الذكي Note 12i في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية، إنه أحد أكثر الهواتف ذات الأسعار المعقولة في الهند التي تتميز بشاشة من نوع AMOLED. يوفر الهاتف ميزات جذابة أخرى مثل معالج قوي يقدر على الألعاب ، وبطارية كبيرة مع شحن سريع بقوة 33 وات، وكاميرات خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل.

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يبلغ سعر هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i حوالي 10 آلاف روبية هندية أي ما يعادل 3400 جنيه مصري، ويمكنك شراؤه عبر موقع Flipkart الهندي. 

 

مواصفات هاتف Infinix Note 12i

 

يأتي هاتف إنفينيكس Infinix Note 12i، بشاشة كبيرة بقياس 6.82 بوصة، من نوع IPS LCD وبجودة عرض 1640 ×  720 بكسل، وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز .

 

ويعمل هاتف Infinix Note 12i بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك التايوانية من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة ٤ جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

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ويقدم هاتف Infinix Note12i، كاميرا خلفية مزدوجة، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.6 ، بالإضافة إلى عدسة aux بدقة 2 ميجابكسل، بجانب القدرة على تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1440 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية. وتوجد كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 8 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 12 .

 

ويحتوي هاتف Infinix Note12i على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C.

إنفينيكس Infinix Infinix Note 12i مواصفات هاتف Infinix Note 12i Galaxy Note

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