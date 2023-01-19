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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

متسيبش السعر ده من إيدك.. تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيه

متسيبش السعر ده من
متسيبش السعر ده من إيدك..تحفة أوبو Reno7 Pro بخصم 4500 جنيه

مع بداية عام 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على هاتف أوبو Oppo الأسطورة من سلسلة Reno الشهيرة Reno7 Pro الذي يحتوي على مجموعة من المواصفات المميزة.

 

ولحسن الحظ يقدم موقع flipkart الهندي الأجنبي سعر رائع لهاتف أوبو Oppo Reno7 Pro بخصم كبير 13 ألف روبية هندية أي ما يعادل 4500 جنيه مصري ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 35 ألف روبية هندية .

 

مواصفات هاتف Oppo Reno7 Pro 

 

يتميز هاتف Oppo Reno7 Pro بشاشة شديدة الوضوح من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة عالية الدقة 2412×1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز.

 

 ويضم الهاتف بطارية كبيرة سعة 4500 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 واط أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 44 دقيقة فقط.

بكاميرا 50 ميجابكسل.. أحدث موبايل Oppo بسعر بسيط

بكاميرا 50 ميجابكسل.. موبايل جديد من أوبو بسعر بسيط

يعمل هاتف Oppo Reno7 Pro مع معالج من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية من نوع Dimensity 8100 مع معالج رسومات Mali-G610 MC6 مقترنا بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 14 جيجابايت. 

 

يضم هاتف Oppo Reno7 Pro كاميرا أمامية تصل دقتها 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 واسعة، يضم الهاتف 2 كاميرا خلفية دقة الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 تدعم تقنية PDAF. ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 تدعم مستشعر العمق ، تدعم تقنية HDR، بانوراما وفلاش ليد.

OPPO أوبو هاتف أوبو Reno7 Pro Reno رينو

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