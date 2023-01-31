عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس 21 متهما لحيازتهم مواد مخدرة قبل ترويجها بالقليوبية

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس 21 متهما 4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية ، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وارسالها الى المعمل الجنائى لفحصها.

أطلق الرصاص بشكل عشوائى.. حبس المتهم بقتل شخص وإصابة آخرين بالقليوبية

وفود جماعية لأهالي قرية بالقليوبية لزيارة معرض الكتاب.. صور


وكان قطاع الأمن العام قد وجه بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 

وأسفرت جهودها عن ضبط 20 قضية اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 21 متهما لـ11 منهم معلومات جنائية.
 

كما تمكنت قوات الأمن من تنفيذ 7369 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 15 قطعة سلاح نارى وأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتولت التحقيق.

القليوبية مديرية أمن القليوبية مكافحة المخدرات الأجهزة الامنية قطاع مكافحة المخدرات أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة | تفاصيل

صفقة الموسم تتبخر.. شوبير يصدم جماهير الزمالك قبل انتهاء الميركاتو

لإنقاذ الصفقة.. قرار عاجل من ميتلاند الدنماركي بشأن ضم إمام عاشور

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

بتاع مشاكل.. سر استبعاد سافيو من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

ضبط لحوم وسلع مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالقليوبية

حبس 22 تاجر مخدرات فى حملة بالقليوبية

ضبط 7 أطنان أسماك مجهولة المصدر في حملة بالقليوبية

ترشيحاتنا

لافروف: 6 مليارات دولار تبادل تجاري مع القاهرة.. وعلاقتنا مع مصر عميقة

أبرزها استخدام الروبل.. شكري: نلجأ إلى عدة آليات لتيسير التعاملات مع روسيا

ليلة غرقت فيها الإسكندرية.. برق ورعد وأمطار تتساقط على مدار 12 ساعة

ارتفاع الدولار يدفع الذهب للتراجع عالميا ومحليا في أسبوع

شكري: واردات القمح من أهم عناصر العلاقة بين مصر وروسيا

شكري: تحدث مع وزير خارجية روسيا عن ضرورة إيجاد الإطار السياسي لإنهاء الأزمة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو بسعر خروف.. شاهد رصد زاحف مفترس أثناء حصد الكمأ بالسعودية

كارثة لأطفالنا.. تحذير عاجل بسبب هذا النوع من معجون الأسنان

قبل مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى بكأس العالم للأندية.. نجمات يدعمن كهربا

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

فيديو

بكى على الهواء.. لماذا تأثر عماد رشاد مع عمرو الليثي وما علاقة فاروق الفيشاوي “فيديوجراف”

100 منجم.. تفاصيل صناعة أول سبيكة ذهب مصرية/ فيديو جراف

هل اعتنقت الإسلام؟ نجمة شهيرة تثير الجدل بارتداء الحجاب

شرط مرتضى منصور لعودة فيريرا إلى الزمالك.. تعرف عليه| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ