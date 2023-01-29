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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنقاذ طفل ابتلع قطعة فول سودانى واستئصال ورم 12 كيلو جرام بمستشفى بنها الجامعي

فول سودانى
فول سودانى

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عام ونصف حيث ابتلع حبة فول سودانى.

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وكان المستشفى قد استقبل طفل من مدينة طنطا يعانى من انسداد في الشعب الهوائية وتبين بعد عمل المنظار وجود  جسم غريب (قطعة فول سوداني) وتم استخراجه وانقاذ حياة الطفل.
كما نجح الفريق أيضا فى استئصال ورم بالصدر لأحد المرضى يزن 12 كيلو جرام من داخل العضلات المحيطة بتجويف الصدر علي الناحية اليمني حيث تم استئصاله بالكامل.
كما تم استئصال ورم بالفص السفلي من الرئة اليمني لمريضة وكان منتشر بالمرئ وتم استئصال الفص السفلي والأوسط بالكامل  مع استئصال الجزء المصاب بالمرئ وكذلك الغدد الليمفاوية.

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مستشفى بنها الجامعي محافظ القليوبية القليوبية الشعب الهوائية الغدد الليمفاوية

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