مات صايم وملحقش يفرح| تفاصيل مقتل عريس على يد مسجل خطر.. شاهد

ملحقش يفرح بشبابه ولسه عريس جديد ومات وهو صايم .. هكذا عبرت والدة الشاب أحمد أبو شوية والذى لقى مصرعه على يد مسجل خطر وإصابة شقيقه في نفس الحادث في مشاجرة بينهما بقرية ناي التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية.

والدة المجنى عليه تروى تفاصيل الواقعة

وقالت والدة المجني عليه أن الحادث وقع يوم الخميس الماضى حيث فوجئت بنجلها يطرق عليها الباب قبل ذهابه الى عمله وكأنه يودعها الوداع الأخير حيث سلم عليها وخرج ذاهبا الى عمله ثم فوجئت بإتصال هاتفى يبلغها بوقوع مشاجرة بين نجلها والمتهم.

واضافت أنها ذهبت مسرعة الى مكان الحادث لتجد نجلها غارقا في دمائه وردد الشهادة في أحضانها 3 مرات وهو صائما كما أصيب شقيقه خليل بطلق نارى فى القدم أيضا أثناء تدخله للدفاع عن شقيقه مطالبة بالقصاص له من المتهم

المتهم تشاجر مع المجنى عليه لإبلاغ الشرطة عنه فى قضية سرقة

وتابعت إن المتهم يدعى "محمد أ" مسجل خطر وكان ينوى التشاجر مع نجليها أحمد وخليل بسبب قيامهما بالابلاغ عنه فى واقعة سرقة سيارة فصمم الانتقام منهما وأثناء ذهابهما لعملهما تعدى عليهما بإطلاق الرصاص مستعينا على ذلك بأصدقائه الذي استولوا على درجة نارية خاصة بالمجني عليهما وفروا هاربين.

بلاغ للأجهزة الأمنية بالواقعة

وتلقى مدير أمن القليوبية ، إخطارا من العميد أنور حشيش، مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بقيام مسجل خطر بإطلاق النيران على شقيقين، وأسفر عن مقتل الشقيق الأكبر، وإصابة شقيقه وتم نقله للمستشفى في حالة خطرة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم أطلق أعيرة نارية من بندقية آلية على المجني عليه فلقي مصرعه في الحال، بينما أصيب شقيقه بطلق ناري في قدميه وظل يطلق الرصاص في الهواء لإرهاب الأهالي ومنعهم من مساعدتهما وفر هاربا.

المجنى عليه متزوج من شهرين

كما تبين أن المجني عليه متزوج منذ شهرين فقط، والمتهم قتله انتقاما منه بعد ما سلمه لرجال الشرطة لاتهامه في عدة حوادث سرقة سيارات بالمنطقة والمجني عليه مشهودا له بالشهامة والطيبة طيلة عمره، وكان دائما يقف بجانب أي شخص يريد المساعدة.

وكانت جهات التحقيق بالقليوبية قد أمرت بالتصريح بدفن جثة الشاب أحمد أبو شوية، 28 عاما والذي لقي مصرعه بطلق ناري في الصدر على يد عاطل مسجل خطر بقرية ناي مركز قليوب، انتقاما منه لإبلاغه عن المتهم في واقعة سابقة لسرقة السيارات بالإكراه، كما امرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية لشقيق القتيل، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسرعة ضبط الجاني.

وتبين قيام قيام عاطل يدعى محمد ا، 32 عاما كان مسجونا على ذمة قضايا ومسجل خطر، بإطلاق النيران من سلاح ناري بندقية آلية على أحمد أبو شوية 28 سنة، عريس منذ شهرين وإصابة شقيقه خليل أبوشوية، 26 سنة، بطلق ناري في القدمين وتم حجزه في المستشفى في حالة خطرة وفر المتهم هاربا.

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