مجهولون يغافلون عامل محل ويسرقون كرتونة سجائر فى القليوبية

شهدت قرية كفر الجزار التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية أغرب واقعة سرقة لمحل تجاري، حيث قام 3 أشخاص مجهولين بمغافلة بائع بالمحل وسرقة كرتونة سجائر تصل تكلفتها 11 ألف جنيه، والهروب من موقع ارتكاب جريمتهم.



تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا بتلقي مركز شرطة بنها بلاغًا من صاحب المحل "علي جودة" يتهم فيه 3 أشخاص رصدتهم كاميرات المراقبة بالمحل أثناء قيامهم بمغافلة البائع بالمحل ودخول أحدهم إلى مكان وجود البضائع وحمله كرتونة سجائر كاملة وسرقتها والفرار بها وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 1385 لسنة 2023 جنح مركز بنها.

أشار المجني عليه في أقواله أنه جرى مغافلة عامل المحل وسرقة كرتونة سجائر سليمة بها 50 "قاروصة" يصل ثمنها إلى 11 ألف جنيه، وجرى إحالة الواقعة للنيابة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.