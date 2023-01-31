ننشر تقرير إدارة المساعدات الفنية بالداخلية حول قضية "أدوية السرطان الكبرى"

يواصل “صدى البلد”، نشر نص التحقيقات في واقعة تهريب أدوية سرطان والمعروفة، إعلاميًا بأدوية السرطان الكبرى.

وفي السطور التالية، ننشر نص تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية في الواقعة، حيث أفاد التقرير بأنه وبفحص الهاتف المحمول المضبوط مع المتهمة “حنان ع ”، ومطالعة تطبيق whatsapp؛ تبين وجود محادثات بينها وزوجها المتهم “محمد س”، تتضمن مراسلات حول أسماء أدوية مهربة من فرنسا، والاتفاق على مبالغ مالية نظير التصرف فى تلك العقاقير في مصر.

كما تبين وجود محادثات تجمعها بأكثر من شخص حول اسعار الأدوية المهربة من الخارج وتم نسخ المحادثات على اسطوانة مدمجة ارفقت بالتحقيقات.

وكشف تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية، عن أنه بعد فحص الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم “رامى ب”، ومطالعة تطبيق whatsapp؛ تبين وجود محادثات بينه وأشخاص تتضمن مراسلات حول اسماء أدوية مهربة من الخارج والاتفاق على مبالغ مالية نظير التصرف فى تلك العقاقير فى مصر وتم نسخ المحادثات على اسطوانة مدمجة ارفقت بالتحقيقات.

أدوية سرطان

وأوضح التقرير، أنه تم فحص الهاتف المحمول المضبوط مع المتهمة “نهى م”، ومطالعة تطبيق whatsapp، تبين وجود محادثات بينها وبين أشخاص تتضمن مراسلات حول أسماء أدوية مهربة من الخارج والاتفاق على مبالغ مالية نظير التصرف في تلك العقاقير فى مصر وتم نسخ المحادثات على اسطوانة مدمجة ارفقت بالتحقيقات.

تهريب أدوية سرطان

وأشار التقرير إلى أنه بفحص الهاتف المحمول المضبوط مع المتهم “محمد ر”، ومطالعة تطبيق whatsapp؛ تبين وجود محادثات بينه وأشخاص تتضمن مراسلات حول اسماء أدوية مهربة من الخارج والاتفاق على مبالغ مالية نظير التصرف في تلك العقاقير في مصر و در نسخ المحادثات على اسطوانة مدمجة ارفقت بالتحقيقات.

وكانت قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل 35 متهما في واقعة تهريب أدوية سرطان، بكفالة مالية تتراوح بين 100 ألف و50 ألف جنيه لكل منهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.