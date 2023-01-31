قبل قرار الفيدرالي .. "العمالة الأمريكية" توجه ضربة قوية لـ الدولار

تخلى الدولار الأمريكي عن المكاسب التي حققها في وقت سابق يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت البيانات زيادة تكاليف العمالة الأمريكية أقل من المتوقع في الربع الرابع، وقبل أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر تكلفة التوظيف، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع بنسبة 1.0٪ في الربع الأخير بعد زيادة 1.2٪ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

ومع ذلك، لا يُنظر إليه على أنه من المرجح أن يؤثر على البنك المركزي الأمريكي من رفع أسعار الفائدة.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي اليوم مقابل سلة من العملات عند 102.24.

وضعف المؤشر من أعلى مستوى في 20 عامًا عند 114.78 في 28 سبتمبر مع توقع المستثمرين في احتمال أن يقترب البنك المركزي الأمريكي من نهاية دورة التضييق.

كما ارتفع اليورو خلال اليوم عند 1.0847 دولار، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 1.0800 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن منطقة اليورو عززت النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022، وتمكنت من تجنب الركود حتى مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع الثقة وارتفاع أسعار الفائدة، مما أثر على الاقتصاد الذي من المرجح أن يستمر في هذا الوضع.

ومن المتوقع أن يرفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم الخميس.

وقال بيبان راي، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في أمريكا الشمالية في CIBC Capital Markets في تورنتو: “على الرغم من حقيقة أنها جاءت دون التوقعات، إلا أنه من الناحية الموضوعية لا تزال طباعة قوية جدًا مما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال متشددًا”.

ويقوم متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بتسعير سعر الفائدة القياسي الفيدرالي ليبلغ الذروة عند 4.93٪ في يونيو ، مرتفعًا من 4.33٪ الآن.