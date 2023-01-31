ارتفاع جديد للدولار أمام العملة اللبنانية

وصل سعر صرف الليرة اللبنانية اليوم انام الدولار إلى ١٥١١.٩٧، في هبوط جديد للعملة وسط الازمة الاقتصادية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقال ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا، "أسعار المحروقات تتغير بحسب سعر صرف الدولار بالسوق الموازية والجدول الذي سيشهد إرتفاعاً إذا إرتفع سعر الصرف وإنخفاضاً في حال العكس".

وفي حديث إلى ليبانون ديبايت، قال أبو شقرا:"سنشارك بالإضراب الشامل الذي سيقام في 8 فبراير، ولن نقوم بالتوزيع ونقل المحروقات في ذلك اليوم، ولكن المحطات لا علاقة لها بالإضراب ولن يكون هناك أزمة محروقات".

وأضاف، "التحرك سيكون ليوم واحد، وهو وقفة على صعيد كل لبنان من بلديات وتجمعات ونقابات وغيرها بسبب الأوضاع الحالية".

وتابع، "هناك إجتماع بالإتحاد العمالي غداً وسيتم أخذ القرار المناسب، والسلم نصعد عليه درجة درجة، والخطوات المقبلة تقرر في وقتها وتحديداً يوم الإثنين المقبل في 6 فبراير".

وحول فرض بعض المحطات سعر صرف أقل بألفين ليرة من السوق للزبائن الذين يدفعون بالدولار، أجاب أبو شقرا، "بالنسبة لنا لا يمكننا إجبار صاحب المحطة بطريقة تسعيرة الدولار، هذا الأمر خاطئ والدولار دولار، وسأطرح هذا الموضوع على المجلس التنفيذي للنقابة لأخذ قرار بهذا الخصوص".