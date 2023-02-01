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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة كشفت ملابسات الواقعة

تشبهها.. أغرب سبب وراء إقدام شابة عربية على قتل أخرى بدولة أوروبية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت الشرطة الألمانية في مقاطعة بافاريا، ملابسات جريمة غريبة، قامت فيها شابة من أصول عربية، بقتل أخرى لسبب مدهش، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

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في التفاصيل، أقدمت شابة ألمانية من أصول عراقية، بمساعدة شريك لها، على قتل شابة أخرى تشبهها، وذلك لأغرب سبب، وهي أنها فقط تشبهها.
وأقدمت الشابة ذات الأصول العراقية، على قتل أخرى، لكي تدعي أنها ماتت، بدلا منها، وتعيش هي بهوية جديدة، في جريمة لم يكن فيها للضحية من ذنب سوى أنها تشبهها.

أوضحت الشرطة الألمانية، إن الشابة العراقية البالغة من العمر (23 عاما) ارتكبت الجريمة لتتمكن من التواري "بسبب مشاكل عائلية".
ولجأت الفتاة إلى قتل الأخرى، طعنا بسكين، وتقول الشرطة أنها عثرت في 16 أغسطس 2022 على جثة امرأة تبلغ 23 عاما مدعومة حتى ماتت داخل سيارة في إنجولشتات في بافاريا الواقعة في جنوب ألمانيا.

في بادئ الأمر، اعتقد المحققون أن الضحية هي مالكة السيارة بعد أن أكدت عائلتها التعرف عليها.

ولكن في اليوم التالي، بعد تشريح الجثة، اتضح أن الضحية امرأة أخرى وأن القتيلة المزعومة لاتزال على قيد الحياة.

وكشفت تحقيقات الشرطة أن الشابة التي لا تزال على قيد الحياة، وهي من تآمرت على القتل، بمساعدة شريك لها من كوسوفو، في نفس سنها.

وقبضت الشرطة على كلا المشتبه، الشابة والشاب، وهما إلى الآن محبوسان منذ أغسطس الماضي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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