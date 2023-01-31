قصة غريبة من السعودية.. امرأة تلد ثلاثة توائم بعد عقم لــ6 سنوات

في قصة غربية من السعودية، حملت سيدة بحمل توائم ثلاثية، بعد معاناة لسنوات، وتأخر عن الإنجاب، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قالت صحف عدة، إن الحالة استقبلها مستشفى في منطقة نجران جنوب السعودية، وهي لحالة نادرة لزوجة عشرينية حامل بثلاثة توائم.

جاء حملها ذلك لأول مرة بعد معاناة تأخر عن الانجاب استمرت 6 سنوات، بما يجعلها أول حالة ولادة بهذه الكيفية خلال العام الجديد 2023 في البلاد.

في التفاصيل، استقبل الأطباء حالة ولادة طارئة لامرأة عشرينية، أجري لها الفحوصات السريرية العاجلة وأدخلت على إثرها قسم العمليات مراعاة لحالتها وحفاظاً على المواليد وإخضاعها لعملية قيصرية استمرت (60) دقيقة.

رزقت المرأة بـ 3 مواليد أحدهما ذكر تتراوح أحجامهم بين (1.550 – 1.800) جرام.

و جرى نقلها لقسم التنويم وتقديم الخدمات العلاجية لها حتى استقرار حالتها وخروجها من المستشفى بصحة وعافية.

وأوضح الفريق الطبي أن هذه الحالات تحدث مرة كل 8 آلاف حمل ونسبة المضاعفات فيها كبير، مبيناً أن المريضة سبق لها تقديم الخدمات الاستشارية والعلاجية عن طريق أقسام العيادات الخارجية بعد عقم استمر معها لـ 6 أعوام، وقرر الأطباء إمكانية حدوث فرصة الحمل عن طريق المساعدة بالإخصاب.