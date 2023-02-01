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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطر على الجسم .. حقائق لا تعرفها عن الصلصة المعلبة

صلصة معلبة
صلصة معلبة

تعد الصلصة المعلبة من الضروريات في المطبخ والتى لا غنى عنها، وأغلب الأمهات يلجأن إليها لتسهيل عملية الطبخ، فالكثير يستخدمونها بدعوى إعطاء الطعام مذاقاً جيداً ولكن بها مواد حافظة تُعد بمثابة القاتل الصامت لجسم الإنسان.

وتحتوى الصلة المعلبة على مواد حافظة مثل حامض الستريك وكلوريد الكالسيوم وكلاهما يعتبر آمنًا للأكل.

حيث يساعد حامض الستريك في الحفاظ على اللون، بينما يساعد كلوريد الكالسيوم في الحفاظ على الطماطم المقطعة بشكل جيد وثابت.. ويمكنك أيضًا اختيار الطماطم المعبأة (مثل Pomi) فهي خالية من BPA، والمكون الوحيد المدرج على الملصق هو الطماطم.

وفى هذا التقرير، وفقا لموقع healthline، نقدّم لكم حقائق لا تعلمونها عن الصلصة المعلبة..

-  تحتوي الصلصة المعلبة على نسبة عالية من الدهون التي تسبب السمنة المفرطة وزيادة الوزن، وتعتبر السمنة هي البوابة الأولى لباقي الأمراض.
 -تتفاعل الطماطم مع العلبة الصفيح فتنتج مادة قاتلة للحيوانات المنوية.

- تحتوى الصلصة على مادة بيقسموا أ وهذه المادة خطرة على الجسم فهى تتفاعل معه بشكل سريع وتصيب بأمراض القلب والفشل الكلوى واضطرابات وظائف الكبد.

_وأثبتت دراسات عديدة أن هذه المواد تزيد من فرص الإصابة بالسرطان وزيادة الوزن واضطرابات فى الجهاز التناسلى والغدة والإصابة بالسكري.
 

 

 

 

 

مادة مسرطنة الصلصة المعلبة الصلصة مخاطر الصلصة المعلبة الصلصة المعلبة ومخاطرها

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