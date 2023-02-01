طبيب يحذر من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في هذه الحالة.. فيديو

أكد الدكتور محمد البتانوني أستاذ الأمراض الصدرية أن هذا العلاج عبارة عن مضاد حيوي قوي والذي يساعد على علاج البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وأن في كثير من الأحيان يأتي إلينا المريض بإلتهاب رئوي شديد مقاوم للبكتيريا.

وأوضح محمد البتانوني خلال مداخلة له في برنامج "حديث الأخبار" تقيدم الإعلامية "ريهام السهلي" أن الأسلحة التي تستخدم في علاج هذا المرض هي المضادات الحيوية ولكن المشكلة وهي لو لم يستجيب مريض الألتهابات الرئوية أو إلتهاب المسالك البولية للعلاج مما يؤدي إلى تسمم في الدم أو فشل تنفسي في بعض الأحيان بسبب فشل المضادات الحيوية.



إساءة إستخدام المضادات الحيوية



وأشار محمد البتانوني، إلى أن هناك إساءة إستخدام للمضادات الحيوية بمصر والإفراط في إستخدامها، وأن المواطن يستطيع صرف أي مضاد حيوي من الصيدلية بدون روشتة طبية تسمح له بهذا، معلقا: "أي حد عنده دور برد حتي لو مش محتاج مضاد حيوي بياخد"، فيبدأ حدوث مقاومة للبكتيريا، فأصبحت المضادات الحيوية غير فعالة ولا تحدث أي نتيجة على المريض.

