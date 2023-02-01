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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير يطالب بالسماح للسائح الأوروبي دخول مصر بالبطاقة وزيادة الرحلات للأقصر

صدى البلد

أكد أحمد عطية، الخبير السياحي، أن السياحة المصرية والآثار الموجودة في الأهرامات بمحافظات الجيزة والأقصر وأسوان لا ينافس مصر فيها أحد، ولا يجب التركيز فقط على السياحة الشاطئية، مشددا على ضرورة تسيير رحلات بين مصر وعواصم العالم المختلفة.

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وأضاف أحمد عطية، خلال لقاء ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مصر الطيران لا تغطي مدن كثيرة على مستوى العالم، والوصول إلى المدن الصغيرة ذكاء كبير في السياحة، مؤكدًا أننا نركز على القاهرة والغردقة وشرم الشيخ فقط ويجب التركيز على كافة المدن الجاذبة للسياح.

وأشار إلى أن السياحة الأثرية دائمًا ما تكون أوروبية وأمريكية، ولابد أن يكون هناك خطوط طيران بين الأقصر وأوروبا، مفيدا بأن الطيران التركي فقط هو ما يربط بين المدن المصرية وأوروبا، مطالبًا بالسماح بدخول السائح الأوروبي ببطاقة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى مثلما كان يحدث في الماضي.

وتابع: "موارد النقد الخارجي تأتي من السياحة، إلا أن هناك عوائق تحول دون تعظيم الاستفادة من قطاع السياحة"، منوهًا إلى أن مصر تتمتع بميزات سياحية غير موجودة في دول أخرى ولا يمكن منافستها مثل الأهرامات.

حديث القاهرة القاهرة والناس إبراهيم عيسى خطوط طيران قطاع السياحة

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