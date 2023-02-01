التفاصيل الكاملة لمصرع شخص وإصابة 11 في تصادم أتوبيسين بصحراوي ملوي بالمنيا

شهد الطرق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا حادث تصادم أتوبيسين مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 11 آخرين تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين الأول رقم 8697 والثاني 7746 .

وأفادت التحريات الأولية، أن الأتوبيس الأول كان قادما من محافظة القاهرة ومتجه إلي الجنوب واصطدم بالثاني وكان متوقفا علي جانب الطريق بدون ركاب.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، تبين وقوع الحادث بالطريق الصحراوي الشرقي شمال مدخل مدينة ملوي، مما أسفر عن مصرع خميس. م. ا 38 عاما سائق مقيم بمحافظة الأقصر.

وأصيب في الحادث 11 شخص وهم: بهاء. م 17 عاما ومعتصم. ر 28 عاما يقيمان في القاهره وأنور . ا. ي45 عاما وعماد الدين. ع 32 عاما وزينب. ع 35 عاما وعبد العاطي. ف. ا 43 عاما ومحمد. ح. ع 42 عاما ومحمد. ع. أ 42 عاما وإبراهيم. ز 17 عاما وكلثوم. ا 47 عاما وصالح. ع 48 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي الأتوبيسين تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي.