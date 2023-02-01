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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا الأولي في تنفيذ برنامج مشروعك بتمويلات 2,8 مليار جنيه

المنيا الأولي في
المنيا الأولي في مشروعك

قال الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا ، إن وزارة التنمية المحلية أعلنت اليوم أن محافظة المنيا تصدرت محافظات الجمهورية في عدد المشروعات التي مولها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية “ مشروعك.

 

وقال إنه تم تنفيذ 22.9 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2,8 مليار جنيه بما يوفر 239 ألف فرصة عمل.

 وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وفي إطار تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالنهوض بالصناعة الوطنية، وسد احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030.

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وأشاد نائب المحافظ ، بجهود وزارة التنمية المحلية في تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة التي تستهدف توفير فرص عمل للشباب ، وكذلك الحرص على تدريب وتأهيل أصحاب المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع تنفيذ مشروعات الحرف التراثية و اليدوية والحرفية ، والتسويق لها بشكل جيد من خلال تسهيل المشاركة في المعارض المحلية والإقليمية والدولية ، والمنصة الالكترونية "أيادي مصر" والتي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي وشركة أي فاينانس للاستفادة من الاتجاه إلى التحول الرقمي في توسيع نطاق تسويق المنتجات .

وأوضح نائب المحافظ ، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ، هو أحد أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الآلاف من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقروض بنكية ميسرة لا تتعدى فائدتها الـ 5% من أجل تشجيع الشباب على العمل والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

ولفت، إلى أن "مشروعك" يدعم التنمية الشاملة من خلال تنفيذ مشروعات متوسطة وصغيرة تعمل على تحويل القرية المصرية من قرية مستهلكة الى منتجة ، والارتقاء بجودة الحياة للقاطنين بها ، ووضع الشباب على الطريق الصحيح لتكوين جيل جديد من المستثمرين .

ويستهدف " مشروعك" كافة فئات المجتمع خاصة الشباب والمرأة وإعطائهم الفرصة في اختيار ما ينجحون فيه والمناسب لإمكانياتهم وقدراتهم، من خلال التوسع في إقامة وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وتحفيزهم على الابتكار وريادة الأعمال وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعات صغيرة توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة.
 

المنيا محافظة المنيا المشروعات الصغيرة جهاز تنمية المشروعات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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