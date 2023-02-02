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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"كل شيء ممكن".. هل تستضيف السعودية مونديال 2030؟

صدى البلد

كشف وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل في تصريحات لوكالة فرانس برس أمس الأربعاء أن بلاده لم تقدم ملف ترشح السعودية لاستضافة مونديال 2030 في كرة القدم، مؤكداً في الوقت نفسه أن "كل شيء ممكن".

وتبدو الكرة السعودية الآن في أوجها، إذ أعلن الاتحاد الآسيوي الأربعاء منح المملكة شرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في تاريخها.

يأتي ذلك مع بروز الكرة السعودية على الساحة الدولية خلال مونديال قطر 2022، بعدما حققت فوزاً تاريخياً على الأرجنتين 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات قبل اقصائها لاحقاً.

يضاف إلى ذلك الحديث عن سعي السعودية إلى استضافة نهائيات كأس العالم 2030، ذلك أنه في سبتمبر الماضي، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة المصرية محمد فوزي أن بلاده تدرس مع السعودية واليونان الترشح بملف مشترك لتنظيم مونديال 2030.

لكن الفيصل أكد على هامش الجمعية العمومية الثالثة والثلاثين للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة البحرينية المنامة أنه "لم نترشح لاستضافة كأس العالم" لكن "كل شيء ممكن".

وأضاف "كل ما يأتي في طريقنا ونعتبره قابلاً للتحقيق في إطار رؤيتنا واستراتيجيتنا، سنفعله"، موضحاً أن لا مزيد من التفاصيل لتقديمها.

ولفت إلى أن بلاده "في الوقت الحالي، تركز على العام 2027، لأنه لا يزال يتعين علينا بناء البنية التحتية وغيرها لتلبية متطلبات كأس آسيا".

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