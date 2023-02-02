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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كرم جبر: الرؤية التى قدمها الرئيس السيسى حازت على إعجاب الجميع

كرم جبر، رئيس المجلس
كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، إن مشروع الأمن القومى العربى يقوم على إحياء وتعظيم دور الدولة الوطنية، والحفاظ على الهوية الوطنية للدول العربية، منوها بأن الرؤية التى قدمها الرئيس السيسى حازت على إعجاب الجميع.

وفيما يخص زيارة وزير الخارجية الأمريكى لمصر، أوضح أن الزيارة شملت الحديث عن حقائق تواجه أى إشاعات.

 

وأضاف “كرم جبر” خلال حواره ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن البعض يحلو لهم اصطناع وجود خلافات بين مصر وأمريكا.. مشددا على أن القاهرة هي من تحدد كيفية تعاملها مع الآخرين.

 

واسترسل: ليس صحيحًا ما تشيعه بعض الكتائب الإلكترونية بأن الدول العالم تعوم فوق الرفاهية وأن الأزمة الاقتصادية موجودة في مصر فقط
 

كرم جبر الأمن القومي الرئيس السيسي أمريكا الأزمة الاقتصادية اخبار التوك شو

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