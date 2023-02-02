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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار 8 طرازات أودي 2023 بعد الزيادة الأخيرة | صور

أسعار 8 طرازات أودي
أسعار 8 طرازات أودي 2023

شهد سوق السيارات المصري خلال الفترة الماضية ارتفاع في أسعار العديد من أنواع السيارات، وجاء ذلك نتيجة العديد من الأسباب العالمية التي أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة موديل 2023، ورغم تلك العقبات توافر داخل السوق المصري للسيارات الكثير من السيارات الحديثة موديل 2023 ومن ضمنها سيارات شركة أودي.

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وبناء علي ذلك قام الوكيل المحلي لعلامة أودي بالسوق المحلي برفع أسعار جميع طرازاته بمصر، حيث تراوحت الزيادة  ما بين 50 إلى 350 ألف جنيه خلال شهر فبراير الجاري 2023.

يعرض موقع صدى البلد زيادات في 8 طرازات من شركة أودي موديل 2023 :

1- أودي A3 موديل 2023

زودت سيارة أودي A3 موديل 2023 بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.4 ثانية، وتستهلك 4.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

أودي A3 موديل 2023

- أسعار أودي A3 موديل 2023

قيمة الزيادة تتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه :

الفئة الأولى تباع بسعر مليون و 300 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه.

2- أودي A4 موديل 2023

تستمد سيارة أودي A4 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 270 نيوتن/متر، وقوة حصانية تصل الي 190 حصان، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.6 ثانية .

أودي A4 موديل 2023

- أسعار أودي A4 موديل 2023

قيمة الزيادة تتراوح بين 60 إلى 100 ألف جنيه :

الفئة الأولى تباع بسعر مليون و 650 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 850 ألف جنيه.

3- أودي A5 سبورت باك موديل 2023

تحصل سيارة أودي A5 سبورت باك موديل 2023 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة 190 حصان، وعزم دوران 370 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 6 ثواني، وتستهلك 6.5 لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

أودي A5 سبورت باك موديل 2023

- أسعار أودي A5 سبورت باك موديل 2023

قيمة الزيادة وصلت الي 110 ألف جنيه :

تقدم الفئة الوحيدة من سيارة أودي A5 سبورت باك موديل 2023  بسعر 2 مليون جنيه.

4- أودي A6 موديل 2023

تستخدم سيارة أودي A6 موديل 2023 محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 320 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 190 حصان، وتصل القوة الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 8.1 ثانية .

أودي A6 موديل 2023

- أسعار أودي A6 موديل 2023

قيمة الزيادة وصلت الي 150 ألف جنيه :

تقدم الفئة الوحيدة  من سيارة  أودي A6 موديل 2023 بسعر 2 مليون و 650 ألف جنيه.

5- أودي Q2 موديل 2023

تمتلك سيارة أودي Q2 موديل 2023 محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 200 نيوتن/متر، وترسل القوة الي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 5.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع الثبات صولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 10.3 ثانية.

أودي Q2 موديل 2023

أسعار أودي Q2 موديل 2023

قيمة الزيادة وصلت الي 100 ألف جنيه :

الفئة الأولى تباع بسعر مليون و100 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 350 ألف جنيه.

6- أودي Q3 موديل 2023

تحتوي سيارة أودي Q3 موديل 2023 علي محرك سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 250 نيوتن/متر، وقوة  حصانيه تصل الي 150 حصان، يتصل بجير أوتوماتيك، وتتسارع السيارة وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في مدة قدرها 9.2 ثانية، وتستهلك السيارة 5.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

أودي Q3 موديل 2023

أسعار سيارة أودي Q3 موديل 2023

قيمة الزيادة تتراوح بين 60 إلى 150 ألف جنيه :

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و600 ألف جنيه.

الفئة الثالثة تباع بسعر مليون و750 ألف جنيه .

الفئة الرابعة تباع بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

7 - أوديQ7 موديل 2023

تنبع قوة سيارة أوديQ7 موديل 2023 من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانيه 252 حصان، وعزم دوران 370نيوتن/متر، مقترن بجير أوتوماتيك مكن من 8 سرعات، وتستهلك السيارة 7.3 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة قدرها 6.9 ثانية .

أوديQ7 موديل 2023

- أسعار سيارة أوديQ7 موديل 2023

قيمة الزيادة وصلت الي 210 ألف جنيه

الفئة الأولى تباع بسعر 3 مليون و 100 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 3 مليون و 200 ألف جنيه ولكنها غير متوافرة .

8- أودي Q8 موديل 2023

تتمتع سيارة أودي Q8 موديل 2023 بمحرك سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج قوة حصانيه تصل الي 340 حصان، وعزم دوران 500 نيوتن/متر، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 8.9 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة قدرها 5.9 ثانية.

أودي Q8 موديل 2023

- أسعار سيارة  أودي Q8 موديل 2023

قيمة الزيادة تراوحت ما بين 300 إلى 350 ألف جنيه :

الفئة الأولى تباع بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه.

الفئة الثانية تباع بسعر 4 مليون و 100 ألف جنيه.

الفئة الثالثة غير متوافرة، وسعرها السابق كان 5 مليون و 800 ألف جنيه.

 

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