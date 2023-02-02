عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله الشاهين عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم

صدى البلد

شهدت أعمال الكونجرس الـ33 لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، والتي أسفرت عن اختيار عبد الله أحمد الشاهين الربيع عضوًا في المكتب.

وأعلن الاتحاد الآسيوي تزكية البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة لرئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في ولاية ثالثة حتى 2023.

كما تم انتخاب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ضمن عضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي، وعضوية الاتحاد الدولي، فيفا.

وشهدت أعمال الكونجرس إعلان عن تزكية البوتاني يوجين تسيتشوب لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة جنوب آسيا، وتزكية اللبناني هاشم حيدر لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منطقة غرب آسيا، واو زاو من ميانمار لمنصب نائب رئيس الاتحاد عن منطقة آسيان، وأخيرًا جانباتار امجالانباتار من منغوليا لمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عن منطقة شرق آسيا.

الاتحاد الآسيوي البحريني ياسر المسحل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

ترشيحاتنا

بعد بايدن وترامب.. FBI يستعد لمداهمة منزل مايك بنس

هزيمة جيش موسكو.. أوكرانيا تتعهد بعدم ضرب روسيا بأسلحة الغرب

قرار مفاجئ من البنك الدولي بشأن استقدام الغاز المصري إلى لبنان

ليلة حزينة على سكان المطرية .. ماذا حدث داخل مستشفى النور المحمدي

اكتشف أسباب هبوط القلب .. يؤدى للموت والنوبة القلبية

طبيب بمستشفى النور المحمدي بالمطرية يكشف تفاصيل الحريق.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق خارقة ومضمونة لنسف دهون البطن

مقبلش أكون الزوجة الأولى.. كاتبة مصرية تثير الجدل: مش هعرف أوفي حقوق الراجل

خصر منحوت .. سارة سلامة تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

يتطلع لكسر رقم ميسي.. الشحات أول لاعب عربي وأفريقي يسجل في 3 نسخ بالمونديال

فيديو

بعد مباراة الأهلي وأوكلاند.. سر خضوع حسين الشحات وإليو ديانج لاختبار المنشطات|فيديوجراف

تردد قناة Aea| مواعيد مباريات الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية.. فيديوجراف

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ