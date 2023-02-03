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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | زيادة 40 الف جنيه في سعر فورد فوكاس 2023

فورد فوكاس فيس ليفت
فورد فوكاس فيس ليفت

شهدت السيارة فورد فوكاس موديل 2023 فيس ليفت، زيادة سعرية جديدة مع بداية شهبر فبراير الجاري، والثانية منذ أن انطلقت داخل السوق المصري، حيث قدرت الزيادة الجديدة بنسبة بلغت 40 الف جنيه، لتشمل جميع الفئات المطروحة محليًا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة فورد فوكاس فيس ليفت موديل 2023 وابرز التجهيزات الفنية.

 

فورد فوكاس فيس ليفت

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة فورد فوكاس فيس ليفت موديل 2023 بالسوق المصري 

 

الفئة الاولى Trend بقيمة قدرها 740 ألف جنيه بدلاً من 700 ألف جنيه.

الفئة الثانية 5DConnected سيدان بقيمة قدرها 760 ألف جنيه بدلاً من 720 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Connected4D هاتشباك بقيمة قدرها 770 ألف جنيه بدلاً من 730 ألف جنيه.

الفئة الرابعة 5DTitanium سيدان بقيمة قدرها 800 ألف جنيه بدلاً من 760 ألف جنيه.

الفئة الخامسة  4DTitanium هاتشباك بقيمة قدرها 805 ألف جنيه بدلاً من 765 ألف جنيه.

فورد فوكاس فيس ليفت

القدرات الفنية للسيارة فورد فوكاس فيس ليفت موديل 2023 

 

تعتمد السيارة فورد فوكاس فيس ليفت موديل 2023 على محرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، يستطيع ضخ قوة اجمالية قدرها 120 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 151 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي عن طريق ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات.

فورد فوكاس اسعار السيارة فورد فوكاس فورد فوكاس فيس ليفت موديل 2023

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