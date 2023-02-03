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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سما إبراهيم: انطباع الناس خارج مصر عن مسلسل موضوع عائلي رائع وإيجابي

موضوع عائلي
موضوع عائلي

حل نجوم وأبطال مسلسل "موضوع عائلي"، ضيوفا على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

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وعلقت الفنانة سما إبراهيم، على نجاح مسلسل موضوع عائلي، قائله: "الحمدلله انطباع الناس خارج مصر على مسلسل موضوع عائلي رائع وإيجابي جدا.
 

وأضافت الفنانة سما إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي"،: "الناس برة مصر بتبعت سلامات لأسرة مسلسل موضوع عائلي كأنهم أهلهم"، لافته: "كان فيه حالة رائعة من أول ثانية من بدء العمل في مسلسل موضوع عائلي".

 

وأشارت: "أنا كنت محظوظة إني كنت واحدة من أسرة مسلسل موضوع عائلي"، مضيفه: "كنا نتعمد ننادي على بعض داخل لوكيشن تصوير موضوع عائلي بأسماء الشخصيات".

 

وتابعت الفنانة سما إبراهيم،: "كانت فيه حالة رائعة من أول ثانية من بدء العمل في مسلسل موضوع عائلي".

سما إبراهيم موضوع عائلى مسلسل موضوع عائلى الفنانة سما إبراهيم شريف عامر

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