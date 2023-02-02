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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكدواني: سيناريو موضوع عائلي مبني على أساسات قوية عشان كدا الناس صدقت.. فيديو

موضوع عائلي
موضوع عائلي

حل نجوم وأبطال مسلسل "موضوع عائلي"، ضيوفا على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

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كنت مرعوبة.. تعليق مفاجئ من الفنانة نور على مشاركتها في موضوع عائلي.. فيديو

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ماجد الكدواني يكشف سر نجاح الموسم الثاني من موضوع عائلي.. فيديو

وتحدث الفنان ماجد الكدواني على نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي، قائلا: "سيناريو المسلسل مبني على أسس دراما حقيقية و أساسات قوية عشان كدا الناس صدقت".

 

وأشار: "الأعمال المتماسكة لازم هتنجح لانها هتتصدر واحنا لو صدقنا نفسنا.. الناس هتصدقنا ويستمتعوا بالعمل الفني اللي بيتعرض ليهم".

 

وكشف الفنان ماجد الكدواني سر أسباب نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي، قائلا: "اللي نجح الجزء الثاني هو الخوف، الخوف من الجزء الأول كان سبب في نجاح الموسم الثاني".

 

وأضاف: "الجميع في الجزء الثاني اشتغل بمصداقية أعلى وهذا لا يقلل من مصداقية الجزء الأول"، موضحا: "ربنا مش بيضيع تعب حد أبدا".

ماجد الكدواني موضوع عائلى مسلسل موضوع عائلى شريف عامر الفنان ماجد الكدواني

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