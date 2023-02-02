الكدواني: سيناريو موضوع عائلي مبني على أساسات قوية عشان كدا الناس صدقت.. فيديو

حل نجوم وأبطال مسلسل "موضوع عائلي"، ضيوفا على الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي".

وتحدث الفنان ماجد الكدواني على نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي، قائلا: "سيناريو المسلسل مبني على أسس دراما حقيقية و أساسات قوية عشان كدا الناس صدقت".

وأشار: "الأعمال المتماسكة لازم هتنجح لانها هتتصدر واحنا لو صدقنا نفسنا.. الناس هتصدقنا ويستمتعوا بالعمل الفني اللي بيتعرض ليهم".

وكشف الفنان ماجد الكدواني سر أسباب نجاح الموسم الثاني من مسلسل موضوع عائلي، قائلا: "اللي نجح الجزء الثاني هو الخوف، الخوف من الجزء الأول كان سبب في نجاح الموسم الثاني".

وأضاف: "الجميع في الجزء الثاني اشتغل بمصداقية أعلى وهذا لا يقلل من مصداقية الجزء الأول"، موضحا: "ربنا مش بيضيع تعب حد أبدا".