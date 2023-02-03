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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

عبدالجليل: سعيد بأداء الأهلي في مونديال الأندية .. وكولر يقدم عملًا رائعًا

صدى البلد

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، أنه سعيد بأداء الفريق الأحمر في كاس العالم للأندية، مشيدًا بالعمل الذي يقدمه مارسيل كولر مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "دائما غرفة الملابس قد تشهد مشاحنات بين اللاعبين، في أحد المرات قام عادل عبدالرحمن بالتشويج لثابت البطل، والذي كاد أن يفتك به بعد ذلك، لولا تدخل اللاعبين، هناك أمور تحدث ولا تخرج مطلقا إلا بعد عشرين سنة، على عكس الزمالك بكل تأكيد".

وأضاف: "مارسيل كولر يسير بشكل جيد بعدما حصل على جميع الصلاحيات وهناك مدير كرة أيضا، وهو مدرب رائع وظهرت بصمته بشكل جيد ولاعبين استعادت مستواها، وظهرت إيجابيات في سرعة الاداء والكرات الثابتة، هناك إدارة قوية تقف في ظهره".

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وتابع: "كنت أقول أن سيد عبدالحفيظ يجب أن يرحل بعد العديد من الأزمات، لكن الآن تسير بشكل طيب، والأمور تتغيير بالفعل، ومن الوارد ايضًا أن نشيد بامير مرتضى منصور المشرف على الكرة، حال عودة الزمالك للانتصارات مجددًا، التحسن يكون إداريًا وفنيًا".

وأكمل: "قد يكون هناك أخطاء وتم حلها، لذلك استعاد الأهلي الأداء الجيد والانتصارات.. الأهلي أكبر من التفاوض مع أحمد فتوح واستغلال مشكلته مع الزمالك، والأهلي لا يستغل أزمات أي نادٍ".

وواصل: "سيف فاروق جعفر لاعب جيد ويحتاج لوقت للمشاركة، وأرى أن سيد نيمار قد يتم توظيفه مكان إمام عاشور، والزمالك يحتاج فقط للهدوء حاليا من أجل استعادة الطريق الصحيح، وغياب لاعب واحد لن يؤثر مطلقًا على فريق كبير بحجم الزمالك أحزن عندما أسمع هذا الكلام".

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