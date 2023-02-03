مرتضى منصور يهاجم حازم إمام بسبب أزمة قيد لاعبي الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أسباب رحيل مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام السابق.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن الجميع يتهمه بالتسبب في رحيل كلاتنبيرج ولكن الحقيقه أن الحكم الأجنبي رحل بسبب عدم تقاضيه لمستحقاته لمده شهرين.

وأضاف مرتضى منصور أن كلاتنبيرج كان يسير بخطى ثابتة في التحكيم ولكن بدون أسباب كان هناك حملة ممنهجة لمهاجمته.

وأشار أن الزمالك يعاني من ظلم تحكيمي شديد حيث أن الفريق كان في المركز الأول منذ شهر وفجأة أصبح في المركز الخامس .

وعن أزمة القيد فأكد أن حازم إمام عضو اتحاد الكرة هو المسؤول أن ملف الكرة في الاتحاد وهو من رفض قيد لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الشتويه الماضية.