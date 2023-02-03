عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يتحدث عن أزمة مستحقات كلاتينبرج ورحيل اتحاد الكرة

صدى البلد

أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، أن اتحاد الكرة المسؤول عن المنتخبات كما أن رابطة الأندية هي المسؤولة عن إدارة الدوري ولكن هناك أمور مشتركة مثل لجنة الحكام.


وقال صبحي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن وزارة الرياضة ليست مسؤولة فقط عن كرة القدم ولكن أيضاً عن العديد من الألعاب الرياضية بدليل مضاعفة عدد الميداليات الأولمبية في دورة طوكيو الأخيرة.


وأشار إلى أن الوزارة تتبع أسلوباً علمياً ومشاريع قومية على أعلى مستوى لتطوير الألعاب الجماعية موضحاً أن كرة القدم تتحكم في المزاج العام كما أن الدوري الممتاز قوي للغاية.
وتابع:" نساند المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها والجميع يدعم المنتخب لأقصى درجة كما أن هناك رسائل مهمة وجهها للاعبين والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي للعمل بقوة".


وأضاف:" لم نحزن بسبب الخروج من تصفيات كأس العالم أو عدم الفوز بلقب أمم أفريقيا بسبب قوة الأداء مع البرتغالي كارلوس كيروش ، ونساند منتخبنا لأقصى درجة ولدينا أهداف مهمة على رأسها التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل لبطولة كأس العالم".


وأكد أن اتحاد الكرة منتخب ويدير عمله حتى عام 2024 وربما يستمر هذا المجلس أو يرحل وفقاً لإرادة الجمعية العمومية موضحاً أن هناك مصطلح يخرج دائماً مع كل أزمة حول دور الوزير وهو أمر غير مفهوم فالمسؤولية لمن يدير الأمور.


وأشار إلى أن الوزارة تدخلت في حل أزمات عديدة على رأسها أزمة مستحقات الإنجليزي مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام وأيضاً حل مشكلة النادي الإسماعيلي.

اتحاد الكرة وزير الشباب وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة الشباب والرياضة الدوري الممتاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي شهير يفجر مفاجأة بشان قضية كهربا

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك الآن

مرتضى منصور يشكر وزير الشباب على سرعة استجابة طلبه .. تفاصيل

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

رسالة إبراهيم فايق للجماهير البيضاء بعد أزمة رئيس الزمالك

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

موضوعات متعلقة

خسائر هائلة في أسهم بورصات الخليج بعد رفع أسعار الفائدة

ترشيحاتنا

الطبيب صاحب القرار .. تعرف على شروط الزواج الجديدة

مرتضى منصور يهاجم حازم إمام بسبب أزمة قيد لاعبي الزمالك

بريطانيا: تعليم الأوكرانيين قيادة طائرة مقاتلة يستغرق 5 سنوات!

للمرة الخامسة على التوالي.. البنك المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة

قرار عاجل من الأهلي بشأن حسين الشحات عقب تألقه في كأس العالم للأندية

وزير الأوقاف : الرحمن مختص بكشف الكروب .. والرحيم بغفران الذنوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكل عروس.. مصور أفراح يكشف حيل لسيشن زفاف مثل الأجانب

وفاته هزت العالم.. لماذا رفض والد ريان تسمية شقيقه الرضيع باسمه؟

سعر خيالي.. فستان الملكة رانيا بالولايات المتحدة يبهر العالم

فقدان الوزن ودهون الدم ..تعرفي على أفضل مشروب يمكن تناوله على معدة فارغة

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ