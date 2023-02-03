من برج القاهرة .. زوجة نجم الأهلي تتغزل فى مصر

حرصت لويزا زوجة برونو سافيو نجم الاهلي على زيارة برج القاهرة، أثناء رحلتها الحالية لمصر، بصحبه عدد من افراد اسرتها، وشملت زيارتها المتحف المصري والعديد من الأماكن التاريخية.



ونشرت زوجة النجم البرازيلي صورة لها عبر حسابها علي انستجرام اعلي برج القاهرة وعلقت علي الصورة قائلة "مدينة رائعة مصر وسحرها" وانهالت عليها التعليقات.

وتعاقد النادى الأهلى مع البرازيلي برونو سافيو بشكل رسمي لمدة ثلاثة مواسم مع خيار التمديد موسماً رابعاً، قادما من نادى بوليفار البوليفى، ليصبح البرازيلي الرابع في تاريخ النادى الأهلى.