مدبولي: مصر تستعد لتنفيذ مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. ونواب: مجالات الزراعة والصناعة والتجارة توفر آلاف فرص العمل .. وتساهم في زيادة معدلات التصدير إلى الخارج

رئيس الوزراء: المشروعات توفر فرص عمل تصل لـ 5 ملايين

برلمانى: على الحكومة أن تتجه لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة فى الزراعة والصناعة والتجارة

نائب: نحتاج لتنفيذ مناطق صناعية فى المحافظات لتوفير فرص عمل

أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أنه إذا كانت الحكومة تريد توفير فرص عمل فى المشروعات فعليها أن تتجه إلى مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي والصناعة والتجارة ، وأشاروا إلى أن إقامة المناطق الصناعية فى المحافظات ، سيساهم فى توفير فرص عمل ، بالإضافة إلى فتح مجالات التصدير إلى الخارج.

فى البداية أشاد النائب محمد بدراوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن إستعداد مصر لتنفيذ مشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.

وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا لدينا نوعين من المشروعات الأول مشروعات كثيفة رأس المال والتى تتكلف 2 مليار دولار مثل مشروعات استخراج الغاز والبترول وهى لا تحتاج إلى عمالة كثيرة ، حيث من الممكن أن توفر 100 فرصة عمل فقط.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا لدينا النوع الثانى من المشروعات وهى مشروعات كثيفة العمالة وهى مشروعات الزراعة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التشييد والبناء ، وهى التى تؤدى لخلق فرص عمل تصل إلى حوالى 3000 فرص عمل.

وتابع : إذا كانت الحكومة تريد توفير فرص عمل فى المشروعات فعليها أن تتجه إلى مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضى والصناعة والتجارة.

وقال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا فى حاجة إلى تنفيذ مشروعات تتمثل فى إقامة مناطق صناعية فى المحافظات ، بحيث تكون تحت إشراف وزارة الصناعة.

وأشار عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إقامة المناطق الصناعية فى المحافظات ، سيساهم فى توفير فرص عمل ، بالإضافة إلى فتح مجالات التصدير إلى الخارج.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بقضايا التنمية، وبها تدور عجلة التطوير في الكثير من المجالات بالتعاون مع البنك الدولي.

وأضاف “مدبولي”، خلال مشاركته، فى فعاليات الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية فى إفريقيا، أن تنفيذ المشروعات فى جميع المجالات للوصول لـ التنمية فى أفريقيا، من الأشياء الهامة ومنها الربط النهري بين بحيرة أفريقيا ومصر.

ولفت رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مصر عقدت اجتماعا وزاريا لمناقشة المشروع، وأن الدول الأفريقية تحتاج لـ دعم دولى وقاري.

وأوضح أنه تم إصدار وثيقتين منها مشروع قناة السويس، والاستثمارات لـ جذب الاستثمار، وأن مصر تستعد لـ استقبال الخبرات المختلفة، وتنفيذ مشروعات تتجاوز الـ 100 مليار دولار، رغم الصعوبات التى تواجهها، منوها بأن المشروعات توفر فرص عمل تصل لـ 5 ملايين.

وأكد أن أفريقيا تمتلك خبرات كثيرة، كما أن الشركات لها دور كبير فى مجالات الاستثمارات المحتفلة، ولتخفيف الدين المحلي، ونحن نحتاج لـ الدعم.