عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستخدم ألغاما مدمرة لمواجهة الدبابات في خيرسون الأوكرانية

دبابات أوكرانيا المدمرة
دبابات أوكرانيا المدمرة

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، إن الجيش الروسي استخدم لغم من نوع ПТКМ-1Р المضاد للدبابات، في خيرسون الأوكرانية وهي أنواع من الألغام التي تصيب الدبابة من أعلى برجها المدرع، وأفادت وكالة “ANNA ”الروسية صورة اللغم والفيديو الخاص به.

وذكرت الوكالة الروسية أن اللغم كشف عنه لأول مرة في يونيو عام 2021 في معرض أقامته شركة “روس أوبورون أكسبورت” للصادرات الروسية.

ومن مواصفات هذا اللغم  قدرته الفائقة على مهاجمة الهدف وإصابة الدبابة من مسافة كبيرة بعد أن كان تأكد أفراد طاقمها من أن الطريق خالية من أي ألغام بالإضافة إلي قدرة هذا اللغم علي اختراق دروع بسمك 70 ملم، ويدخل في تكوينه مواد متفجرة، ووزنه 20 كيلوجراما.

ويوضع اللغم يدويا في طريق تقدم الدبابات، وعلي بعد 100 متر تعمل مستشعراته البصرية ومستشعرات الهزات الأرضية التي تحدد المسافة حتى الهدف، ويتم إطلاق الحشوة القتالية للغم من الحاوية عند اقتراب الدبابة منها إلى مسافة 50 مترا، وذلك بزاوية 60 درجة وبسرعة 30 متر في الثانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أثارت الجدل وطالبوا بمنعها.. ماذا تعرف عن رقصة المعلاية؟

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يسخر من مشاركة الأهلي بكأس العالم ..مفاجأة بشأن قرار الفيفا لصالح كهربا ..قرار عاجل من الخطيب

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

كان سايق سكران.. مفاجأة صادمة في حادث قتل نجل إيمان البحر درويش لطفل صغير

أزمة جديدة في الزمالك بسبب شرط فيريرا والسبب أسامة نبيه

تذيع كأس العالم للأندية مجانًا.. مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

البنتاجون يستعد لضرب المنطاد الصيني فوق الأجواء الأمريكية

ترشيحاتنا

حصاد مجلس الوزراء.. لقاءات خارجية واجتماعات وقرارات

البنتاجون يستعد لضرب المنطاد الصيني فوق الأجواء الأمريكية

لون الجبال .. قرار من الإسكان للبناء في سانت كاترين | فيديو

رفض يهرب.. جمال شعبان يكشف اسم الطبيب بطل واقعة حريق مستشفى النور

فرح .. عاصفة تضرب دولة عربية وتحذير من الأرصاد

بيان هام من الخارجية الصينية حول منطاد التجسس فوق أمريكا.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. طعام شائع يسبب السرطان ويدمر الحمل.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السجائر والقهوة معا؟

فريق طبي يجري جراحة وسط النيران.. جمال شعبان يوجه التحية ويضع الحل

إطلالة أنيقة.. داليا البحيري تستعرض جمالها على إنستجرام بالتايجر.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى القادة والضباط المعينين لتولى الوظائف القيادية بالقوات المسلحة

فيديو

تيك توكر بريطانية تتسول بـ سرطان كاذب .. وعقوبة رادعة تنتظرها |فيديو

كواليس براءة مودة الأدهم من تهمة الاتجار بالبشر.. فيديو

أجواء شتوية وثلوج اليوم وتحذير من طقس الأحد والاثنين.. فيديو

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة والدولار يتجاوز 30 جنيها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ