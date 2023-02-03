روسيا تستخدم ألغاما مدمرة لمواجهة الدبابات في خيرسون الأوكرانية

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، إن الجيش الروسي استخدم لغم من نوع ПТКМ-1Р المضاد للدبابات، في خيرسون الأوكرانية وهي أنواع من الألغام التي تصيب الدبابة من أعلى برجها المدرع، وأفادت وكالة “ANNA ”الروسية صورة اللغم والفيديو الخاص به.

وذكرت الوكالة الروسية أن اللغم كشف عنه لأول مرة في يونيو عام 2021 في معرض أقامته شركة “روس أوبورون أكسبورت” للصادرات الروسية.

ومن مواصفات هذا اللغم قدرته الفائقة على مهاجمة الهدف وإصابة الدبابة من مسافة كبيرة بعد أن كان تأكد أفراد طاقمها من أن الطريق خالية من أي ألغام بالإضافة إلي قدرة هذا اللغم علي اختراق دروع بسمك 70 ملم، ويدخل في تكوينه مواد متفجرة، ووزنه 20 كيلوجراما.

ويوضع اللغم يدويا في طريق تقدم الدبابات، وعلي بعد 100 متر تعمل مستشعراته البصرية ومستشعرات الهزات الأرضية التي تحدد المسافة حتى الهدف، ويتم إطلاق الحشوة القتالية للغم من الحاوية عند اقتراب الدبابة منها إلى مسافة 50 مترا، وذلك بزاوية 60 درجة وبسرعة 30 متر في الثانية.