عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنخطف وبنجري.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عصابة مكونة من 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في القاهرة بأسلوب الخطف.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" .

تبلغ لقسم شرطة النزهة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مستخدم الهاتف المحمول المستولى عليه ، وتبين أنه أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان أمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) .

و إعترف بعلمه بأن الهاتف المحمول من متحصلات واقعة سرقة ، وأقر بتحصله عليه من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستهداف الأخيرين أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار -2 دراجة نارية) .

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " بإستخدام  دراجة نارية ، وحيازتهما للسلاح النارى لإستخدامه فى الهروب عقب إرتكاب السرقات ، كما إعترفا بإرتكابهما عدد ( 7 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليهما " سيئ النية " (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة .

حبس عصابة حبس عصابة تشكيل عصابى سرقة الهواتف المحمولة سرقة الهواتف المحمولة سرقة الهواتف القاهرة سرقة متعلقات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

العثور على جثة رجل أعمال داخل فندق شهير بالقاهرة

موضوعات متعلقة

مادفعليش الإيجار.. حبس صاحب منزل قتل مستأجرا لديه بالمعصرة

بنتصل عشوائي بالناس.. حبس عصابة النصب الإلكتروني

خاف وجري.. وفاة سيدة صدمتها سيارة بالقاهرة الجديدة وحبس السائق

فلوس ومجوهرات.. حبس شخصين سرقا شقة بمدينة نصر

20 مليون جنيه.. قرار عاجل بشأن نصاب الاستثمار في البورصة

حبس سائق توك توك صدم مواطنا وفرا هاربا بـ دار السلام

28 فبراير.. الحكم على مرتضى منصور في قضية جديدة بتهمة السب والقذف

إجراءات عاجلة من جهات التحقيق للتوصل إلى سبب حريق مستشفى خيري بالمطرية

ترشيحاتنا

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أدعية يوم الجمعة قبل الغروب.. أكثر من الصلاة على النبي

هل تعد الكريمات أو مرطبات الشعر من نواقض الوضوء؟ علي جمعة يوضح

الاثنين المقبل.. فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

تشيلي تعلن حالة الطوارئ بعد مصرع 13 شخصا في حرائق الغابات

تراجع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

اتجوزت حسام.. متداول: عروس تبكي بفستان الزفاف

أحلى من بعض ..هيفاء وابنتها يثيران الجدل بجمالهن

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

فيديو

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ