بنخطف وبنجري.. حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عصابة مكونة من 5 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في القاهرة بأسلوب الخطف.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" .

تبلغ لقسم شرطة النزهة من أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم، فوجئ بقيام شخصان يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن التوصل إلى مستخدم الهاتف المحمول المستولى عليه ، وتبين أنه أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان أمكن ضبطه ، وبحوزته (الهاتف المحمول المستولى عليه) .

و إعترف بعلمه بأن الهاتف المحمول من متحصلات واقعة سرقة ، وأقر بتحصله عليه من (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستهداف الأخيرين أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد خرطوش – طلقة من ذات العيار -2 دراجة نارية) .

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها ، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية ، وحيازتهما للسلاح النارى لإستخدامه فى الهروب عقب إرتكاب السرقات ، كما إعترفا بإرتكابهما عدد ( 7 ) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميليهما " سيئ النية " (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة) ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات وإتهموهما بالسرقة .