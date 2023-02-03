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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 9 ساعات.. قطع المياه غداً عن مدينة دسوق بكفر الشيخ

قطع مياه الشرب
قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، عن قطع مياه الشرب، غداً، السبت لمده 9 ساعات عن مركز ومدينة دسوق، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.

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وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، سبب انقطاع المياه، وذلك لتوقف محطة مياه الكشلة بدسوق، بسبب إصلاح كسر في خط مياه قطر 540 ملي زهر، أمام قرية لاصيفر البلد.

 

وأشار إلى أن ذلك يؤثر على جنوب دسوق، حي الكشلة، شارع الشركات، ومجلس قروي أبو مندور، ومجلس قروي كنيسة الصرادوسي، وقرية كفر السودان، ومحله مالك.


ومن جانبها، أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أن الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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