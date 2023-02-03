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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتخاب عميد طب كفر الشيخ عضواً بمجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية

الدكتور طه إسماعيل
الدكتور طه إسماعيل عميد طب كفر الشيخ

فاز الدكتور طه أحمد إسماعيل، أستاذ الجراحة العامة، وعميد كلية الطب جامعة كفر الشيخ، اليوم، الجمعة، بعضوية مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بين 24 مرشحاً من أساتذة وأعلام الجراحة العامة على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن فوز 15 عضواً.

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السيرة الذاتية لـ عميد طب كفر الشيخ 

تخرج الدكتور طه إسماعيل، في كلية الطب جامعة طنطا، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف عام 1993م، وحصل على درجة الماجستير في الجراحة العامة عام 1998م، ونال درجة الدكتوراه عام 2007م.

 

عُين معيدًا بطب طنطا في 9 مارس 2000م، ورُقّي مدرسًا مساعدًا بقسم الجراحة العامة في مارس 2003م، ثم مدرسًا عام 2007م، وحصل على درجة أستاذ مساعد في 2012م، إلى وصل إلى درجة أستاذ في يوليو 2017م، وعين وكيلاً لكلية الطب بجامعة كفر الشيخ لشئون الدراسات العليا والبحوث، ثم قائمًا بأعمال عميد كلية الطب منذ سبتمبر 2020م، حتى صدور القرار الجمهوري له بتعيينه عميداً لطب كفر الشيخ في أكتوبر 2021م.

 

جدير بالذكر أن الدكتور طه إسماعيل، من أساتذة الجراحة العامة المشهود لهم بالكفاءة العلمية والإدارية، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية المتخصصة في الجراحة العامة وجراحة المناظير بمصر ومختلف الدول الأوروبية.

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