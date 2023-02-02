رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتسلم نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية

تسلم عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية، للدور الأول، بمقر مكتبه وبحضور مدير إدارة الإمتحانات بالمنطقة علي المغازي.

وحرص رئيس المنطقة على الاطلاع على إحصائيات نسب النجاح في نتيجة الشهادتين، مشيداً بالمستوى المتميز للطلاب، ومقدماً التهنئة لجميع الناجحين، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

وتَقدّم رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية بالشكر المشاركين في هذا العمل جميعًا، بدايةً من العمال والإداريين والمصححين، وجميع من ساهم في إخراج هذا العمل بنجاح، وأسدى إليهم منه كل تقدير واحترام.

وشهد مراسم تسلم النتيجة كلٌ من : عبدالمنعم جاد الله، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وأحمد سعد شلبي، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، وسعيد جلال، مساعد رئيس كنترول الشهادة الإعدادية، ومحمد أغا، مسئول أمن كنترول الشهادة الابتدائية.

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