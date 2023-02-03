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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن مناطق بكفر الشيخ غدا

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تشهد محافظة كفر الشيخ، غداً، السبت، أعمال صيانة لشبكات الجهد المتوسط، مما سيؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

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وذكرت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، وهي : عربان وتوابعها بمركز فوة، معدية مهدي والنجارين، أبو خشبة، وخان الجني، وقمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس.


وأضافت كما سيتم فصل الكهرباء عن مجلس قروي المجد 55 والقرى التابعة لها بمركز الرياض، مسير وتوابعها، والتفتيش وتوابعها بمركز الحامول، وحلمى حسين، وكوم الحجنة بمركز بيلا، والبحوث بسخا، منطقة كشك السفارة، عمارات مبارك أمام مركز المعلومات، بمدينة كفر الشيخ، وشباس الملح والمندورة، بمركز دسوق.

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