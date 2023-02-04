عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء والمياه عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، أعمال صيانة لشبكات الجهد المتوسط، مما سيؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن مناطق بكفر الشيخ غدا

لمدة 9 ساعات.. قطع المياه غداً عن مدينة دسوق بكفر الشيخ

وذكرت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، وهي : عربان وتوابعها بمركز فوة، معدية مهدي والنجارين، أبو خشبة، وخان الجني، وقمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس.


وأضافت كما سيتم فصل الكهرباء عن مجلس قروي المجد 55 والقرى التابعة لها بمركز الرياض، مسير وتوابعها، والتفتيش وتوابعها بمركز الحامول، وحلمى حسين، وكوم الحجنة بمركز بيلا، والبحوث بسخا، منطقة كشك السفارة، عمارات مبارك أمام مركز المعلومات، بمدينة كفر الشيخ، وشباس الملح والمندورة، بمركز دسوق.

مناطق قطع مياه الشرب في دسوق

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب، اليوم، السبت لمدة 9 ساعات عن مركز ومدينة دسوق، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.

 

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، سبب انقطاع المياه، وذلك لتوقف محطة مياه الكشلة بدسوق، بسبب إصلاح كسر في خط مياه قطر 540 ملي زهر، أمام قرية لاصيفر البلد.

 

وأشار إلى أن ذلك يؤثر على جنوب دسوق، حي الكشلة، شارع الشركات، ومجلس قروي أبو مندور، ومجلس قروي كنيسة الصرادوسي، وقرية كفر السودان، ومحله مالك.


ومن جانبها، أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أن الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

كفر الشيخ انقطاع المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحى محافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي قطع مياه الشرب شركة مياه الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نفاد الصبر ننشر الفيديو الممنوع | مرتضى منصور يجهز مفاجأة لاتحاد الكرة

بـ شرط وحيد .. مصير كهربا في مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي غدا

ألف مبروك | مفاجأة سارة للمصريين بشأن الذهب

منها واحدة مجانية مفتوحة.. 3 قنوات تنقل مباراة الأهلي وسياتل غدا

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

بعد تجميده .. القصة الكاملة لتورّط برونو سافيو في ضياع صفقة الأهلي

بعد دقائق من النشر .. مرتضى منصور يحذف بوست الفيديو الممنوع

سهرة حمراء تنتهى بجثة.. القصة الكاملة لوفاة موظف أثناء ممارسة الرذيلة في الشيخ زايد

موضوعات متعلقة

سبق اتهامه في 5 قضايا.. ضبط كيلو ونصف حشيش بحوزة عاطل بكفر الشيخ

لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن مناطق بكفر الشيخ غدا

لمدة 9 ساعات.. قطع المياه غداً عن مدينة دسوق بكفر الشيخ

انتخاب عميد طب كفر الشيخ عضواً بمجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية

كفر الشيخ.. إزالة 4 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمطوبس والرياض

برقم الجلوس.. رابط وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

رغم استقرار الطقس.. استمرار رفع مياه الأمطار بقرى ومدن كفر الشيخ| صور

بعد توقف 3 أيام.. استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

ثلوج وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس| تفاصيل

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

هاني رمزي:أتمنى المشاركة بالجزء الثاني من "صعيدي في الجامعة الامريكية"

خلال 72 ساعة.. مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة كهربا.. فيديو

لطلاب حقوق القاهرة.. قدم تظلم على النتيجة من خلال هذا الرابط

الكاتب الفرنسي رولان لومباردي: الرئيس السيسي أنقذ مصر خلال فترة حرجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب فيديو.. السجن المشدد لـ بلوجر إيرانية وخطيبها..شاهد

ابرزهم محمد رمضان ومها أحمد .. نجوم الفن والاعلام في حفل خطوبة ابنة دينا رامز وطارق علام

تتألق بالأسود.. نرمين الفقي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

مش هتصدق .. أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس

فيديو

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

أسباب مهمة وراء قرار البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة| تغطية خاصة

هل كان مخمورا .. تفاصيل جديدة في حادث نجل إيمان البحر درويش

من الرعاية لـ الإصابة بمرض السرطان.. أمراض الفنانين بين السرية والعلنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ