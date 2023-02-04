فصل الكهرباء والمياه عن عدة مناطق في كفر الشيخ.. اعرف المواعيد والأماكن

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، أعمال صيانة لشبكات الجهد المتوسط، مما سيؤدي إلى فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومناطق في مختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك ابتداءً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً.

وذكرت شركة الدلتا لتوزيع الكهرباء المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، وهي : عربان وتوابعها بمركز فوة، معدية مهدي والنجارين، أبو خشبة، وخان الجني، وقمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها بمركز مطوبس.



وأضافت كما سيتم فصل الكهرباء عن مجلس قروي المجد 55 والقرى التابعة لها بمركز الرياض، مسير وتوابعها، والتفتيش وتوابعها بمركز الحامول، وحلمى حسين، وكوم الحجنة بمركز بيلا، والبحوث بسخا، منطقة كشك السفارة، عمارات مبارك أمام مركز المعلومات، بمدينة كفر الشيخ، وشباس الملح والمندورة، بمركز دسوق.

مناطق قطع مياه الشرب في دسوق

وفي سياق متصل، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب، اليوم، السبت لمدة 9 ساعات عن مركز ومدينة دسوق، وذلك ابتداءً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، سبب انقطاع المياه، وذلك لتوقف محطة مياه الكشلة بدسوق، بسبب إصلاح كسر في خط مياه قطر 540 ملي زهر، أمام قرية لاصيفر البلد.

وأشار إلى أن ذلك يؤثر على جنوب دسوق، حي الكشلة، شارع الشركات، ومجلس قروي أبو مندور، ومجلس قروي كنيسة الصرادوسي، وقرية كفر السودان، ومحله مالك.



ومن جانبها، أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، موضحة أن الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.