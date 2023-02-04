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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق يتغنى بمستوى كهربا.. ويطالب باحترام سياتل

صدى البلد


 

أكد أحمد نخلة ، نجم الأهلي الأسبق ، أن بداية الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية رائعة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بنتيجة 3-0 موضحاً أن الأهلي شرف الكرة المصرية.


وقال نخلة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي لابد أن يحترم أيضاً المنافس في مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية بعد غدٍ السبت.

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وأشار إلى أن التركيز سلاح الأهلي لعبور سياتل والوصول إلى نصف النهائي موضحاً أن الحلول الفردية صنعت الفارق أيضاً للأهلي في مباراة أوكلاند خاصة تسديدة حسين الشحات التي فتحت باب الفوز للفريق الأحمر.


وأضاف:" السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طالب لاعبيه من قبل بالتسديد على المرمى واللعب لتسجيل الأهداف ، والتبديلات أيضاً قدمت إضافة للفريق".


وأشاد نخلة بمستوى اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بعد غيابه لفترة طويلة عن الملاعب موضحاً أن كهربا سجل هدفاً في لقاء سموحة في الكأس والزمالك في الدوري ثم تألق في لقاء أوكلاند وصنع هدفاً في هذه المباراة.

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