عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من مستشفي سعودي بسبب قطرة تصيب بالعمى أو الوفاة

صدى البلد

نهت السلطات الطبية الأميركية عن استخدام نوع قطرة للعيون، ربما تسبب العمى أو الوفاة لبعض الأشخاص جراء تلوث بكتيري.

وأثار هذا الخبر خوف سعوديين، ليعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن "هذه القطرة لا تباع في السعودية وليست مصرحة من قبل هيئة الغذاء والدواء" في المملكة".

ويذكر أن إدارة الغذاء والدواء (FDA)، في الولايات المتحدة الأميركية، حذرت في 2 فبراير، المستهلكين من شراء أو استخدام قطرة إيزري كير".

وتوجهت الإدارة إلى المستهلكين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية بالنهي عن شراء واستخدام قطرات إيزري كير بسبب التلوث البكتيري المحتمل، وقالت: "يزيد استخدام القطرات الملوثة من خطر الإصابة بعدوى العين التي ربما تؤدي إلى العمى أو الوفاة".

وشددت على أنه "يجب على المرضى الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض عدوى في العين التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو طلب الرعاية الطبية على الفور".

النقاب عادة لا عبادة| تغريدة تشعل غضب السعوديين على مسئول سابق بالأمر بالمعروف

صديقة رونالدو.. غرامات مالية تنتظر جورجينيا في السعودية لهذا السبب

السلطات الطبية الأميركية قطرة للعيون تلوث بكتيري مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون هيئة العذاء والدواء قطرة إيزري كير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع الذهب بشكل مفاجئ بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ليست مشفرة أو مسروقة.. تردد قناة جديدة على نايل سات تذيع مونديال الأندية

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

البانية بـ 200 جنيه.. أخر أسعار الدواجن والبيض اليوم

الأوراك بـ90.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 4 فبراير 2023

صدمة .. إعلامي : الزمالك لن يتمكن من قيد صفقاته حتى لو دفع المديونية

ترشيحاتنا

40 للبلطي الأسواني.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 4 فبراير 2023

ورقة تحول مراهقة إلى مليونيرة.. كيف حصلت على 48 مليون دولار

نجوم رفضوا عرض حلقاتهم وأزمة الشعب الليبي.. هاني رمزي يكشف أسرار برنامجه وفيلمه

إسماعيل فرغلي للسيدات: لو عرفتي إن جوزك بيخونك اوعي تتحديه انتي الخسرانة!

اختطاف فتاة عراقية في ليبيا ..وتدخل عاجل من الخارجية

كارت الخدمات المتكاملة.. تعرف على الفحوصات المطلوبة لكل إعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موقف صادم .. سيدة تترك رضيعها على إحدى الشواطئ لسبب غريب

مرض غريب يهددك بالعمى وأعراضه صادمة

بجمبسوت مخملي| نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة

هدية من صاحبه.. شاب يعثر على "سحر" في مكان صادم

فيديو

فى ذكرى وفاة نادية لطفي.. تزوجت 3 مرات وأحبت اللوحات المصرية والمطبخ

على عينك يا تاجر.. إطلالات رانيا يوسف الساخنة تثير الجدل| فيديو جراف

اقتحام الغرفة وطرد راقصة شهيرة.. القصة الكاملة لـ أزمة حلمى بكر بالعناية المركزة

لأول مرة.. تامر حسني يشارك عمرو دياب الغناء فى فرح فنان شهيرIفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ