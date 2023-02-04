بيان عاجل من مستشفي سعودي بسبب قطرة تصيب بالعمى أو الوفاة

نهت السلطات الطبية الأميركية عن استخدام نوع قطرة للعيون، ربما تسبب العمى أو الوفاة لبعض الأشخاص جراء تلوث بكتيري.

وأثار هذا الخبر خوف سعوديين، ليعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أن "هذه القطرة لا تباع في السعودية وليست مصرحة من قبل هيئة الغذاء والدواء" في المملكة".

ويذكر أن إدارة الغذاء والدواء (FDA)، في الولايات المتحدة الأميركية، حذرت في 2 فبراير، المستهلكين من شراء أو استخدام قطرة إيزري كير".

وتوجهت الإدارة إلى المستهلكين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية بالنهي عن شراء واستخدام قطرات إيزري كير بسبب التلوث البكتيري المحتمل، وقالت: "يزيد استخدام القطرات الملوثة من خطر الإصابة بعدوى العين التي ربما تؤدي إلى العمى أو الوفاة".

وشددت على أنه "يجب على المرضى الذين تظهر عليهم علامات أو أعراض عدوى في العين التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية أو طلب الرعاية الطبية على الفور".