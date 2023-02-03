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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صديقة رونالدو.. غرامات مالية تنتظر جورجينيا في السعودية لهذا السبب

صدى البلد

قد يكون قرار انتقال كريستيانو رونالدو للعيش في السعودية أكثر صعوبة بالنسبة لشريكته جورجينا رودريغيز، التي يبدو أنها تكافح للتكيف مع ثقافة المملكة المختلفة تماما عما اعتادت عليه.

 

فحياة جورجينا، التي تتمتع بقوام رشيق وأسلوب أنيق في عالم الموضة، والطريقة التي تظهر بها في كثير من الأحيان في الأماكن العامة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي معلومة للجميع، الأمر الذي قد يدفعها لمواجهة بعض العقوبات المالية مستقبلا.

 

وعلى العارضة الإسبانية البالغة من العمر 29 عاما، التكيف مع العادات الصارمة للمملكة العربية السعودية، وهي دولة مسلمة لها قواعد واضحة للغاية، خاصة بالنسبة للنساء، وكيفية ارتداء الملابس.

 

ورغم أنها شوهدت في الأماكن العامة وهي مرتدية العباءة، وهي عبارة عن سترة طويلة داكنة اللون ترتديها السيدات في الأماكن العامة بالمملكة، إلا أنها ظهرت مؤخرا بإطلالة جريئة على وسائل التواصل، في محاولة للحفاظ على أسلوبها الشخصي على ما يبدو.

 

وفي أحدث إطلالاتها، ظهرت جورجينا على "انستغرام" بإطلالة رياضية مكشوفة الصدر والبطن بالكامل، وهذا يتعارض مع قانون الآداب العامة المعمول به في المملكة.

 

ويوضح موقع "Visit Saudi" للسياحة بأنه: "من المستحسن أن ترتدي في الأماكن العامة ملابس فضفاضة تغطي الكوع وتحت الكاحل".

 

وعلى الرغم من عدم وجود قائمة كاملة بالملابس المحظورة، فمن المفهوم أن النساء لا يمكنهن ارتداء التنانير القصيرة، والسراويل القصيرة، والقمصان ذات الفتحات المنخفضة، والقمصان ذات الرسن، والأشرطة، أو السراويل الممزقة.

ونظرا لخرق جورجينيا هذه القاعدة، قد يؤدي ذلك إلى فرض غرامة مالية عليها.

 

ففي المرة الأولى التي يرتكب فيها الزائر مثل هذه المخالفة، يجب عليه دفع غرامة قدرها 100 ريال، أي ما يعادل حوالي 25 يورو، وفي المرة الثانية تكون الغرامة 200 ريال، أي أقل بقليل من 50 يورو.

 

وقد يكون هذا المبلغ مجرد قطرة في محيط نجم رونالدو بالنظر إلى المبلغ الذي يتقاضاه من النادي السعودي.

 

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