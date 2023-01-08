شاهد.. جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو بإطلالة تثير الجدل

نشرت جورجينا صديقة كرستيانو رونالدو لاعب كرة القدم، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت جورجينا، مرتديه بلوفر أنيق وبسيط باللون الأسود ونسقت معه جاكيت باللون النبيتي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت جورجينا، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أحمر للشفاه باللون البني الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت جورجينا، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور جورجينا