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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"السلم والدخان" و"المتاهة".. أنشطة توعوية للأطفال حول خطورة التدخين والإدمان بمعرض الكتاب

صدى البلد

شهدت الأنشطة التوعوية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تفاعلا كبيرا من جانب زوار المعرض لتوعيتهم بأضرار المخدرات، كما تتضمن الأنشطة رفع الوعى لدى الأطفال من خلال تنفيذ أنشطة توعوية بأساليب إبداعية، أيضا تنفيذ أنشطة تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن المخدرات وإبراز أضرارها ودور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

وتتضمن الأنشطة التوعوية للأطفال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين و الإدمان ،منها لعبة "المتاهة " وهي إحدى الألعاب التي تنشط العقل وتحفز على التفكير ، وهى عبارة عن مجموعة خيوط تمثل مجموعة طرق متداخلة وتحفز الطفل على التفكير للسير في الطريق الصحيح ولكنه يواجه بعض العقبات طوال الطريق مثل الصديق السوء والأفكار المغلوطة عن التدخين ومع كل مشكلة يتدخل المدرب لتذليل العقبات التي تواجه الطفل بشكل إبداعي من خلال الحكي في كيفية اختيار الصديق وحتى الوصول الى بر الأمان بشكل يجذب الطفل .


كذلك " فكر .. شارك .. قرر" وهى عبارة عن لوحة كبيرة بها مجموعة من الحروف غير المرتبة وتحفز الطفل على التفكير لتجميع بعض الكلمات المرتبطة بتنمية مهاراته الحياتية مثل" صحتك أمانة .. لا للتدخين" ،كما يتضمن أنشطة فنية ورسومات للتلوين، واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال، وأيضا لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء، بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة، ويحقق أهدافة، ويفكر بشكل سليم، ويتخذ القرار الصحيح ، كذلك توعية الشباب من زوار المعرض من خلال التواصل معهم مباشرة لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن التدخين وتعاطى المواد المخدرة  وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانا وفى سرية تامة .


ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار تكثيف البرامج التوعوية للأطفال عن أضرار التدخين وتنفيذ أنشطة ثقافية ورياضية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة للأطفال وبشكل جذاب بالتعاون مع الجهات المعنية كذلك تنفيذ برامج توعوية للشباب والفئات المختلفة لحمايتهم من الوقوع في براثن الإدمان .

 

وأوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة لرفع الوعى بخطورة تعاطي المواد المخدرة ،أيضا رفع وعى الأطفال بخطورة التدخين ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من المبادرات للوقاية من الإدمان وحماية الشباب من تعاطي المخدرات حيث يتم تنفيذ أنشطة  وبرامج توعوية بشكل مستمر  بجانب معرض القاهرة الدولي للكتاب في الحدائق العامة ومراكز الشباب  والمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  كذلك في المدارس والجامعات خلال فترة الدراسة .

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