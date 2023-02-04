مبادرة سند الخير تجوب محافظات الجمهورية لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، استمرار جهود مبادرة "سند الخير "التي أطلقتها الوزارة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن المواطنين محدودي الدخل خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأوضح وزير التنمية المحلية خلال تقرير عرضته قناة دي ام سي الفضائيةن ان حجم المبيعات في مبادرة سند الخير حتى نهاية شهر يناير الماضي وصل إلى اكثر من 188 مليون جنيه في القرى بمختلف المحافظات.

وأشار الى ان المبادرة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء السلع خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير حيث بلغ حجم المبيعات ما يزيد عن سبعة ملايين جنيه.

وتابع أن القوافل المتحركة تجوب محافظات الجمهورية لتقديم السلع الغذائية لاهالينا بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها في الأسواق وبجودة عالية.